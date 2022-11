iPhone City esce dal blocco, perdita di un miliardo a settimana

La città di Zhengzhou, sede della più grande fabbrica Foxconn di iPhone del mondo soprannominata iPhone City, ha revocato il blocco Covid di cinque giorni, in una mossa che gli analisti hanno definito un sollievo necessario tanto per Apple, che per il suo principale fornitore Foxconn.

Zhengzhou è il sito che ospita il vasto campus di produzione Foxconn, che normalmente ospita circa 200.000 lavoratori che assemblano prodotti per Apple, tra cui gli ultimi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, di cui al momento si ha carenza di scorte. Venerdì scorso, la città ha bloccato i suoi distretti urbani per cinque giorni per via degli aumenti di casi Covid-19.

Adesso, le autorità locali hanno revocato i blocchi in diversi distretti di Guangzhou, secondo i media statali cinesi. L’allentamento delle restrizioni imposte all’inizio di questo mese nell’hub di produzione e trasporto è arrivato dopo che i residenti si sono scontrati con la polizia nelle ore scorse.

L’enorme struttura di Foxconn soprannominata iPhone City non fa parte dei distretti urbani di Zhengzhou. Tuttavia, gli analisti affermano che il blocco sarebbe stato dannoso per gli sforzi di ripristinare totalmente la produzione nel campus. “Questa è una buona notizia in una tempesta oscura per Cupertino”, ha dichiarato a CNN Business Daniel Ives, analista di Wedbush Securities.

Ives stima che le interruzioni in corso della fornitura nel campus di Zhengzhou di Foxconn siano costate a Apple circa 1 miliardo di dollari a settimana in vendite di iPhone perse. Ricordiamo che i problemi sono iniziati nell’ottobre scorso quando i lavoratori hanno lasciato il campus di Zhengzhou a causa dei timori legati alle restrizioni per Covid. A corto di personale, sono stati offerti bonus ai lavoratori per il loro ritorno in fabbrica.

Da notare che gli analisti hanno affermato come questi problemi di produzione in quel di Foxconn non faranno altro che accelerare la volontà di Apple di diversificare la catena di approvvigionamento, spostandola fuori dalla Cina, ad esempio verso paesi come l’India.

Ming-Chi Kuo, analista di TF International Securities, ha stimato che le spedizioni di iPhone potrebbero essere inferiori del 20% rispetto al previsto nell’attuale trimestre da ottobre a dicembre. Il tasso medio di utilizzo della capacità dell’impianto di Zhengzhou è stao solo del 20% circa a novembre, mentre si prevede che migliorerà dal 30% al 40% a dicembre.

Le spedizioni totali di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max nel trimestre in corso conterebbero tra i 15 e 20 milioni di unità in meno rispetto al previsto, secondo quanto stimato da Kuo. Conseguentemente, le entrate complessive da iPhone per Apple nell’attuale trimestre festivo potrebbero essere dal 20% al 30% in meno rispetto alle aspettative degli investitori.