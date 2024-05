Stellantis prova le prime batterie litio zolfo per auto elettriche

Lyten ha iniziato a spedire batterie al litio-zolfo (Li-S) a Stellantis e ad altri costruttori statunitensi ed europei per i primi test: la spedizione è relativa a campioni delle celle Li-S da 6,5 Ah, che rappresenta il primo passo nella valutazione commerciale delle batterie al litio-zolfo da parte dei principali produttori automobilistici sia UE che USA.

Si tratta per Stellantis dei primi frutti raccolti, dopo che la società ha iniziato a investire nello sviluppo delle batterie al litio-zolfo di Lyten nel maggio 2023:

Operando dalla sua linea di produzione pilota automatizzata a San Jose, in California, entrata in funzione nel maggio 2023, Lyten produce attualmente batterie al litio-zolfo utilizzando attrezzature e pratiche standard per la produzione di ioni di litio. L’azienda prevede di spedire campioni cilindrici entro la fine dell’anno, mentre la sua prima fabbrica su scala più ampia è attualmente in fase di progettazione.

Batterie al litio-zolfo

Le batterie al litio-zolfo affrontano problemi legati alla durata dei cicli di ricarica e alla stabilità in condizioni operative reali, con Lyten che sostiene di aver affrontato tali sfide nelle sue batterie EV al litio-zolfo.

Lyten ha integrato la sua struttura esclusiva in 3D del grafene all’interno del catodo delle batteria Li-S. Questa struttura migliora la stabilità complessiva della batteria e la conducibilità, risolvendo problemi comuni come la rapida perdita di capacità nelle batterie Li-S.

Utilizzando un composito di metallo al litio per l’anodo invece del tradizionale grafite, Lyten ha migliorato la stabilità e l’efficienza dell’anodo stesso. Questa modifica aiuta anche ad aumentare la densità energetica complessiva della batteria riducendo potenzialmente il degrado nel tempo.

Inoltre, l’eliminazione della necessità di minerali critici come nichel, cobalto e manganese nel catodo significa anche una potenziale riduzione del 65% dell’impronta di carbonio rispetto alle batterie agli ioni di litio con una catena di approvvigionamento che può essere completamente ricompresa all’interno dei confini USA o in Europa su larga scala.

Non solo stellantis

Nel febbraio 2024, Chrysler ha annunciato l’inclusione delle batterie Li-S di Lyten nel suo concept EV Halcyon, e il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha concesso a Lyten 4 milioni di dollari per accelerare lo sviluppo. Ad oggi Lyten ha raccolto fondi di investimento per oltre 410 milioni di dollari.

