I 100 migliori album di tutti i tempi secondo Apple Music

Apple Music ha annunciato la disponibilità dei 100 migliori album di tutti i tempi, un elenco celebrativo di quelli che sono ritenuti i più grandi dischi di tutti i tempi.

Stando a quanto riferisce Apple Music, l’elenco è stato creato da team che lavorano per il servizio musicale della Mela, insieme a un gruppo di altri esperti selezionati, inclusi Maren Morris, Pharrell Williams, J Balvin, Charli XCX, Mark Hoppus, Honey Dijon, Nia Archives, ma anche cantautori, produttori e altri professionisti del settore.

L’elenco è presumibilmente una sorta di dichiarazione redazionale, del tutto indipendente dai numeri del servizio di streaming, presentato come “una dichiarazione d’amore ai dischi che hanno plasmato il nostro modo di vedere e ascoltare il mondo”.

Il servizio di musica in streaming di Apple ha iniziato le celebrazioni dei 100 migliori Album con un conto alla rovescia che parte oggi, mosstrando 10 album al giorno per i prossimi 10 giorni. È stato predisposto anche a un nuovo microsito dedicato con contenuti esclusivi, e programmi ad hoc sulle radio del servizio.

Il conto alla rovescia culminerà nel giorno finale con l’indicazione degli album nella top ten di tutti i tempi, con uno speciale radiofonico.

I primi 10 Album indicati evidenziano quello che, secondo Rachel Newman (senior director of content and editorial di Apple) è un approccio unico: 7 su 10 album sono legati al XXI secolo, due agli anni ’90 e uno agli anni ’70, con vari generi rappresentati; l’elenco include artisti contemporanei quali Tyler, The Creator, Robyn, Lorde, Travis Scott, Solange, Burial e altri che hanno “contribuito a definire questo secolo tramite la loro musica e la loro influenza su altri colleghi”.

I primi 10 album della classifica, sono:

100 – Body Talk, Robyn

99 – Hotel California, Eagles

98 – ASTROWORLD, Travis Scott

97 – Rage Against the Machine, Rage Against the Machine

96 – Pure Heroine, Lorde

95 – Confessions, USHER

94 – Untrue, Burial

93 – A Seat at the Table, Solange

92 – Flower Boy, Tyler, The Creator

91 – Listen Without Prejudice Vol. 1, George Michael

Sul microsito dedicato si trovano analisi degli album, interviste e altro materiale. L’elenco completo sarà disponibile dal giorno 22 maggio.

Tra le ultime novità di Apple Music, la possibilità per chi ha un abbonamento di collaborare alle playlist con familiari e amici in iOS 17.3.