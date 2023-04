Steve Jobs, il libro Make Something Wonderful è disponibile gratis

Pensavamo di conoscere già tutto o quasi del leggendario CEO e cofondatore di Apple, ma ora grazie a Make Something Wonderful – Steve Jobs in His Own Words – primo libro in formato ebook rilasciato gratis da Steve Jobs Archive, è possibile mettere mano su interviste e dichiarazioni difficili da reperire, ma anche email inedite, così come diverse fotografie di Steve Jobs mai pubblicate prima.

Ricordiamo che il progetto Steve Jobs Archive è stato voluto e creato dalla vedova Laurene Powell Jobs insieme a Tim Cook e Jony Ive. Presentato a settembre 2022 con l’obiettivo di preservare la memoria e le imprese di Jobs, ma anche per trasmettere il suo pensiero, le sue passioni e riflessioni sulla tecnologia, i computer e più in generale la vita e su cosa ci rende umani.

Come promesso all’inizio di aprile il libro intitolato Make Something Wonderful permette di conoscere meglio Steve Jobs attraverso le sue stesse parole: l’introduzione è di Laurene Powell Jobs ed è diviso in tre parti. La prima parte che include materiali dal 1976 al 1985 riguarda la giovinezza e la nascita di Apple fino al Mac e alla fuoriuscita da Cupertino.

Nella seconda parte dal 1985 fino al 1996 troviamo sue dichiarazioni sulla nascita di NeXT, sui primi passi e gestione di Pixar, inclusi diversi discorsi tenuti in scuole e università della Silicon Valley ed email ai dipendenti. Infine la terza parte più corposa dal 1996 e il ritorno in Apple con i più grandi successi fino alla scomparsa nel 2011.

Nella sua introduzione Laurene Powell Jobs dichiara che “Il modo migliore per capire una persona è ascoltarla direttamente” aggiungendo che “Il modo migliore per capire Steve è ascoltare ciò che ha detto e scritto nel corso della sua vita”. “Le sue parole in discorsi, interviste ed email offrono una finestra su come pensava. Ed era un pensatore squisito”.

Il ricordo dell’uomo e delle sue grandi imprese intesi anche e sopratutto come fonte di ispirazione per altre persone, per i lettori “Spero che queste selezioni accendano in te la comprensione che lo ha guidato”, scrive Powell Jobs. “[Che] tutto ciò che costituisce ciò che chiamiamo vita è stato creato da persone non più intelligenti, non più capaci di noi; che il nostro mondo non è fisso e quindi possiamo cambiarlo in meglio”.

Il libro Make Something Wonderful – Steve Jobs in His Own Words di 194 pagine in inglese si può leggere e scaricare gratis a partire da questa pagina in Apple Libri: è disponibile anche in formato EPUB per essere letto sulla maggior parte dei dispositivi.