WhatsApp Companion, la modalità per usarlo su due smartphone

Un’altra funzionalità che Telegram offre da tempo ai propri utenti arriverà anche in WhatsApp: con la modalità Companion, ora nella versione beta per Android, si può usare lo stesso account su due smartphone. Si tratta di una espansione della funzione multi dispositivo che la piattaforma di messaggistica del gruppo Meta ha già introdotto negli scorsi mesi portando il numero massimo dei dispositivi collegati a quattro.

Ma anche se si possono già collegare quattro dispositivi al proprio account, solo uno può essere uno smartphone. Qui entra in scena la modalità Companion che per la prima volta permette di associare un secondo smartphone anche per gli account già abbinati e funzionanti su un dispositivo mobile.

Gli utenti Android che sono iscritti al programma di beta pubbliche di WhatsApp possono già usare la modalità Companion su un tablet o un altro smartphone Android, come segnala WABetainfo da cui riportiamo una schermata. In realtà anche gli utenti iPhone possono già usare questa funzione a patto che il dispositivo secondario sia un tablet o uno smartphone Android. Quando il secondo dispositivo viene associato al proprio account la cronologia delle chat viene sincronizzata tra tutti i dispositivi.

Come usare la modalità Companion di WhatsApp

Qui di seguito riportiamo i pochi passaggi necessari per usare la modalità Companion di WhatsApp attualmente in beta per Android:

Scaricate la versione più recente di WhatsApp beta o WhatsApp Business beta per Android sul tablet o smartphone Android da usare come secondo dispositivo companion Nella schermata di registrazione account premete sull’icona del tre puntini in alto a destra e poi scegliete la voce Collega all’account esistente. Aprite WhatsApp sullo smartphone principale, accedete a Impostazioni e poi selezionare la voce Dispositivi collegati, infine effettuate un tap su Collega un dispositivo. Lo smartphone principale mostra sullo schermo un codice QR che basta inquadrare con la fotocamera del tablet o dello smartphone Android da usare come dispositivo secondario per effettuare e completare il collegamento.

In questo giorni la nuova modalità Companion è in fase di rilascio esteso per i beta tester pubblici di Android, lasciando sperare che l’arrivo sia imminente anche per la versione iPhone, ma traddandosi di una beta non ci sono tempistiche ufficiali di rilascio.

Tra le ultime novità avvistate in beta e in arrivo su WhatsApp segnaliamo le chat bloccate e nascoste con codice e autenticazione biometrica, video messaggi, nuove funzioni per gruppi e molte altre ancora: tutte le novità e gli articoli su WhatsApp sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.