Steve Jobs Archive, il sito ufficiale dedicato al fondatore di Apple

Laurene Powell Jobs, Jony Ive e Tim Cook si sono incontrati mercoledì 7 settembre nell’ambito del CodeCon 2022 per discutere di Steve Jobs e della sua eredità: per l’occasione è stato presentato il sito ufficiale in memoria del leggendario cofondatore di Apple, denominato Steve Jobs Archive.

Come ci si aspetterebbe per un archivio di memorie dedicato a Steve Jobs, il sito in questione è molto essenziale ed elegante: si apre con una interessante e commevente e-mail inviata da Jobs a sé stesso, datata 2 settembre 2010, in cui esprime la sua ammirazione per l’umanità.

Il messaggio email è scritto con il tradizionale stile succinto di Jobs, ma risulta molto profondo, quasi poetico: dal testo emerge chiaramente la passione del cofondatore di Apple per la vita e per il genere umano, sentiti come un dono nei confronti del quale non ci si potrà mai sdebitare. Da qui il bisogno e il desiderio di corrispondere a questo dono, per fare quanto possibile per migliorare la vita e le persone. Tutto ciò avvertendo di essere sempre debitore nei confronti degli altri simili, viventi e del passato, a prescidenre dei quali nulla è possibile.

Proseguendo nell’esplorazione di Steve Jobs Archive, sono poi disponibili diverse interviste e citazioni del fondatore di Apple, incluso il memorabile discorso del 2005 alla Stanford University. I video possono essere visionati con i sottotitoli, mentre un breve testo presenta il progetto in fondo alla pagina.

“What’s important is that you have a faith in people, that they’re basically good and smart, and if you give them tools, they'll do wonderful things with them."—Steve Jobs, 1994 Welcome to the Steve Jobs Archive. Let's make something wonderful.https://t.co/CzrW2CxnR9 pic.twitter.com/JUI3NcpF3O — Steve Jobs Archive (@SJArchive) September 8, 2022

A lungo termine il sito fungerà da archivio di documenti storici relativi a Jobs, alcuni dei quali non sono mai stati resi pubblici prima. Altri annunci e progetti specifici dovrebbero essere presentati nei prossimi mesi. Al sito, per il momento solo in lungua inglese, è associato anche un account Twitter , ed è possibile rimanere informati indicando il proprio indirizzo email.

Sulle pagine di macitynet trovate centinaia di articoli che parlano di Steve Jobs: per i migliori libri su Apple e Steve Jobs è possibile partire da qui.