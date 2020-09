Streaming da leoni: il grande cinema di Venezia su Amazon Prime Video

Visioni e suggestioni dalla laguna sono arrivate anche su Amazon Prime Video. Sulla tv online di Amazon lo streaming, nel pieno della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, è diventato uno streaming da leoni. Amazon Prime Video propone una selezione di lungometraggi presentati nelle varie sezioni della Mostra durante la sua lunga storia, disponibili, con molti altri titoli scoperti al Lido o che, in Laguna, hanno ottenuto grandi riconoscimenti.

Amazon Prime Video ha raccolto titoli recenti e meno recenti, pellicole che al Festival veneziano hanno scritto una parte della storia del cinema negli ultimi settant’anni. Dall’”Amleto” del 1948 di Sir Laurence Olivier, fino a “Chiara Ferragni Unposted”, fuori concorso di Elisa Amoruso nel 2019.

Tra i titoli spiccano i vincitori del Leone d’oro, come “Senza tetto né legge” di Agnes Varda, unica donna tra i registi della Nouvelle Vague (miglior film a Venezia nel 1985), “Prima della pioggia”, opera di Milco Mancevski del 1994, “Magdalene” di Peter Mullan (Leone d’oro nel 2002), “Lussuria – Seduzione e tradimento” che ha portato Ang Lee a vincere il Leone d’oro nel 2007 e “Ti guardo” del regista venezuelano Lorenzo Vegas (miglior film a Venezia nel 2015).

Accanto a questa iniziativa di Amazon, è possibile anche seguire attraverso il web l’edizione in corso della mostra cinematografica di Venezia.

Il 2 settembre 2020, infatti, è partita la rassegna in presenza nella laguna veneziana nel rispetto delle norme per l’emergenza sanitaria, ma anche online nella Sala Web e sulla piattaforma in streaming per seguire il concorso VR.

Per il nono anno consecutivo, infatti, alla Mostra internazionale d’arte cinematografica ritorna la Sala Web, una selezione di film distribuiti in contemporanea in streaming e alle presentazioni ufficiali al Lido, e uno spazio nel web è anche quello per il concorso VR, per il cinema VR. Tutte le indicazioni per accedere all’edizione 2020 della mostra del cinema si possono trovare in questo articolo di Macitynet.

La sezione online di Amazon Prime Video dedicata a Venezia 77 è disponibile a partire da questo link diretto.

