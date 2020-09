Venezia 77: la mostra del cinema va anche sul Web

Al Lido sta per essere inaugurata Venezia 77, l’edizione 2020 della mostra cinematografica internazionale. Il 2 settembre 2020 partirà la rassegna in presenza nella laguna veneziana nel rispetto delle norme per l’emergenza sanitaria, ma anche online nella Sala Web e sulla piattaforma in streaming per seguire il concorso VR.

Per il nono anno consecutivo, infatti, alla Mostra internazionale d’arte cinematografica ritorna la Sala Web, una selezione di film distribuiti in contemporanea in streaming e alle presentazioni ufficiali al Lido, e uno spazio nel web è anche quello per il concorso VR, per il cinema VR.

Per l’edizione del Venice VR 2020, il concorso ufficiale della sezione Virtual Reality della Mostra Internazionale dell’Arte Cinematografica non avrà luogo a Venezia presso l’isola del Lazzaretto Vecchio (VR Island), ma sarà invece disponibile interamente online. Rinominato Venice VR Expanded, a riflettere lo spostamento del progetto ora esclusivamente virtuale, sarà accessibile esclusivamente online, su una piattaforma dedicata realizzata da VRrOOm, con il sostegno di HTC Viveport, Facebook’s Oculus, e VRChat.

«Il Concorso Venice VR Expanded ha trovato una collocazione in streaming – spiega in una nota Alberto Barbera, direttore di Venezia 77 -, che offrirà il vantaggio di consentire ai tantissimi appassionati di questa nuova forma d’arte la possibilità di un accesso più ampio e meno condizionato dai limiti fisici della pur affascinante installazione sull’isola del Lazzaretto”. Sono tantissimi i film in gara, per questo progetto che mescola arte e tecnologia e che è sempre più in espansione. Dal 2 al 12 settembre 2020, il pubblico potrà accedere alla selezione ufficiale e alle attività di Venice VR Expanded come indicato nella sezione dedicata al Festival VR di Venezia 77 della Biennale.

La Sala Web è un’ opportunità – quest’anno più che mai importante per il pubblico di tutto il mondo – permetterà a tutti, da casa, di scoprire autori e film della mostra, pellicole e registi rappresentativi delle tendenze estetiche ed espressive più innovative del cinema mondiale. I titoli in rassegna di autori noti e di giovani talenti saranno a disposizione sul web, attraverso il sito protetto realizzato da Festival Scope (www.festivalscope.com), ma anche sul sito di Repubblica e di Mymovies www.Mymovies.it/biennalecinema/.

Gli spettatori che intendono acquistare un biglietto digitale potranno farlo sul sito web della Biennale (www.labiennale.org) e sul sito di Festival Scope. Si potrà accedere alla proiezione del film prescelto dopo aver effettuato una registrazione e dopo aver pagato il biglietto singolo (5 euro). Ciascun titolo (con sottotitoli in italiano e in inglese) sarà disponibile per la visione in streaming a partire dalle 21 del giorno della presentazione ufficiale del film al Lido e fino al 22 settembre 2020.

Per accedere invece alle versioni sul territorio italiano, in lingua originale con sottotitoli in italiano, basterà acquistare un solo abbonamento su MYmovies.it da € 19,90, collegandosi a questo indirizzo: www.mymovies.it/biennalecinema/accredito-streaming/. L’accredito darà l’accesso a tutti i film della Sala Web. Ogni film sarà trasmesso a un orario preciso simulando una proiezione tradizionale, successivamente il titolo sarà disponibile per ulteriori 5 giorni fino alla fine degli streaming disponibili.

