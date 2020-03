Streamlabs OBS è disponibile in beta anche per macOS

Streamlabs – azienda acquisita da Logitech lo scorso anno per 89 milioni di dollari e specializzata in software per il live streaming – ha annunciato l’arrivo dei suoi software per Mac – presentando la beta per macOS del suo software per la registrazione e lo streaming denominato Streamlabs OBS.

Gli sviluppatori spiegano che i live streamers che usano il Mac ora possono accedere a decine di funzionalità e strumenti e un “profondo sistema di personalizzazione” per creare trasmissioni professionali, interagire con il pubblico e guadagnare da piattaforme come Twitch, YouTube, Mixer e Facebook.

“È stato messo in atto uno sforzo combinato per creare un potente software di streaming per Mac che combina una interfaccia user-friendly con funzionalità innovative” spiegano gli sviluppatori. “I Live streamer che cominciano ora possono sfruttare l’Auto Optimizer di Streamlabs per analizzare la velocità della loro connessione a internet e dell’hardware per ottenere le migliori impostazioni possibili”. “In più, la funzione di importazione dei settaggi in Streamlabs OBS permette ai live streamer di trasferire le impostazioni da altri software di broadcasting in meno di un minuto”.

Tra le peculiarità dei prodotti Streamlabs, funzionalità quali gli alert personalizzati per le donazioni, widget per coinvolgere gli utenti, ottimizzazioni per l’encoding video, recording selettivo (possibilità di indicare e selezionare le sorgenti da mostrare nelle registrazioni delle trasmissioni live), Cloudbot per la moderazione, temi con overlay premium, chat integrata, negozio per il merchandising.

La versione Streamlabs OBS in beta per Mac si scarica da questo indirizzo.