Studio Display non mette tutti d’accordo nelle prime recensioni

Le prime recensioni del nuovo Studio Display di Apple iniziano ad apparire in rete, con recensioni molto differenti e giudizi che variano da un estremo all’altro. Studio Display sembra essere uno dei prodotti Apple che più è stato in grado di divedere le opinioni. Se lette separatamente le prime recensioni dagli USA di stampa, esperti e specialisti potrebbero sembrano riguardare tre o più monitor diversi.

Ci sono giudizi estremamente positivi, come quello del The Independent, dove il si afferma che Studio Display è una “deliziosa collisione di bellezza e praticità”, in estrema sintesi: “tutto ciò che stavamo aspettando”. La recensione ritiene anche che questo “splendido display” è anche sorprendente per quanto di “extra offre”. In particolare, The Independent ritiene che gli altoparlanti e la fotocamera, oltre alle porte sul display, “siano altrettanto deliziosi”.

Lo schermo Retina 5K da 27″ supporta oltre un miliardo di coloriThe Verge, però, cambia completamente i toni ed esprime un po’ di disappunto, intitolando la recensione con un esplicito “Niente da vedere qui”. “Il pannello di un iMac 5K, sei altoparlanti, tre microfoni e una fotocamera terribile”.

La funzione webcam principale di Studio Display funziona così male che è praticamente inutilizzabile. Il vero problema è che 1.599 dollari sono un sacco di soldi, e qui stai comprando la tecnologia del pannello che è tristemente dietro la curva Rispetto agli altri display di Apple sulla gamma Mac, iPhone e iPad, lo Studio Display è in realtà più notevole per le cose che non ha.

Da un estremo all’altro, si passa a recensioni di Studio Display intermedie, come quella di Tom’s Guide. In sostanza, la pubblicazione conferma che si tratta di un “grande monitor” e che “confeziona uno splendido schermo 5K, una fotocamera eccellente e un fantastico sistema di altoparlanti”. Ma osserva che “se hai intenzione di usarlo con computer non Apple, Studio Display perde molto del suo valore”.

Nonostante il suo chip A13 Bionic integrato, è piuttosto impotente senza un computer per guidarlo, e se quel computer non esegue macOS o iPadOS avrai difficoltà a utilizzare il display per ottenere il massimo effetto

Come per tutte le recensioni, Tom’s Guide tocca il prezzo del monitor. Probabilmente, a mettere l’accento più sul prezzo è Macworld, che evidenzia come Studio Display sia effettivamente un “Monitor Apple per tutti gli altri (quelli che possono permetterselo)”. Altre testate, come Gizmodo, evidenziano alcune problematiche con le temperatura, criticando gli elementi di design dedicati al raffreddamento passivo di Studio Display:

Nella parte superiore ci sono fori di sfiato per il raffreddamento passivo; il pannello posteriore si è riscaldato durante i miei test

Inoltre, lo stesso redattore critica i cuscinetti presenti nella base del monitor, che “Come quelli di Mac Studio, non sono riusciti a mantenere il monitor piantato sulla mia scrivania di legno. È scivolato mentre inserivo o scollegavo i cavi dall’I/O posteriore”. CNBC è ancor più diretto:

La qualità dell’immagine sullo Studio Display è buona, ma non ti lascerà senza fiato. Mi piace che il testo sia bello e nitido grazie ai pixel extra, quindi le persone che leggono sul proprio computer per ore al giorno potrebbero volerlo prendere in considerazione. E anche se potrebbe sembrare costoso, è molto meno del Pro Display XDR venduto anche Apple, che costa 4.999 dollari prima di aggiungere lo stand da 1.000 dollari

In generale, dunque, nelle recensioni di Studio Display pannello, microfoni e altoparlanti ne escono vincitori, mentre la fotocamera è quella che sembra destare maggiore preoccupazione. C’è poi chi critica la scelta di Apple di richiedere un costo aggiuntivo per lo stand regolabile in altezza:

Studio Display manca inspiegabilmente di regolazione in altezza. Per questo, devi pagare 400 dollari in più per uno stand completamente diverso. Forse Apple pensa che alcune persone non ne avranno bisogno. A peggiorare le cose, le opzioni di stand non sono intercambiabili, il che significa che ciò che acquisti è ciò che ottieni. Quello che puoi fare con il supporto standard è inclinare lo schermo da -5 gradi a 25 gradi, il che è stato più efficace nel fornire un angolo di visione ottimale di quanto mi aspettassi. Detto questo, se, come me, hai bisogno di sgranchirti le gambe e stare in piedi in vari momenti durante la giornata lavorativa, allora preparati a spendere di più o ad andare con un supporto VESA

Per tutte le informazioni su Display Studio il link da seguire è direttamente questo. Tutte le ultime novità presentate da Apple, incluso Mac Studio, iPhone SE 5G 2022 e iPad Air di quinta generazione sono riassunte in questo articolo.