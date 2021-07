Su Amazon mini sigillatore smart portatile per sacchetti a soli 8.99€

Se siete stufi di utilizzare mollette, elastici, fermagli o altri scomodi metodi per i vostri sacchetti, questo prodotto potrebbe essere perfetto per voi.

Grazie a questo mini sigillatore Longzon potrete comodamente sigillare qualunque sacchetto con uno semplice “swipe”. L’accessorio, totalmente portatile e alimentato solo da due batterie stilo, consente di sigillare i sacchetti in pochi secondi, liberandovi di fermagli, nastri o elastici.

Sfruttando il calore il gadget è in grado di riportare i sacchetti alla loro “forma originaria” per mantenere snack, frutta e verdura freschi, fragranti e resistenti all’umidità. Per sigillare basta farlo scorrere lungo il bordo di un qualsiasi sacchetto per chiuderlo.

Inoltre per aprire nuovamente il sacchetto in precedenza sigillato con il Longzon è sufficiente sfruttare la lama presente sul retro del gadget. A differenza della macchine per il sottovuoto, più grandi e ingombranti, questo Longzon mini sigillatore ha una lunghezza di soli 10 cm e integra un gancio (removibile) in modo da poterlo appendere con altri utensili.

Il Longzon costa di solito circa 11 euro ma si acquista su Amazon a soli 8.99 euro cliccando su questo link diretto ed applicando il codice sconto G3RBQ6CH, valido fino al prossimo 2021/7/31.

La spedizione è gestita da Amazon e beneficia di consegna Prime.

