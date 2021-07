Spotify, come attivare la riproduzione offline su Apple Watch

L’app Spotify per l’indossabile Apple che riduce la dipendenza da iPhone è arrivata a novembre dello scorso anno, mentre la possibilità di effettuare la riproduzione da Spotify direttamente da Apple Watch anche offline è stata annunciata a maggio di quest’anno: il rilascio è stato graduale, ma ora risulta attivo e disponibile per un numero crescente di utenti: ecco come trovarla e attivarla.

Prima di procedere occorre accertarsi di aver scaricato e installato l’ultima versione dell’app Spotify per iOS e watchOS, da questa pagina di App Store. In ogni caso la funzione di riproduzione offline su Apple Watch risulta attivata lato server dal servizio di musica in streaming, così anche gli utenti che non riescono a trovarla subito non devono scoraggiarsi. Spotify sta procedendo con un rilascio graduale ed entro i prossimi giorni risulterà disponibile per un maggio numero di utenti abbonati al servizio Premium a pagamento.

Anche se si tratta della funzione di riproduzione offline su Apple Watch, all’inizio occorre accedervi dall’app su iPhone o iPad. Sui terminali degli utenti per i quali è già attiva si nota la presenza di una icona con tre puntini, visualizzata per ogni album, playlist e podcast: premendola con un tap appare un elenco di funzioni tra cui anche «Scarica su Apple Watch».

Alcuni utenti segnalano che questa è apparsa dopo aver chiuso e poi riaperto l’app. Per l’utilizzo è richiesto un Apple Watch Series 3 con watchOS 6.0 o superiore con connessione Cellular o WiFi; Spotify consiglia di avere almeno watchOS 7.1 – e ovviamente un abbonamento Premium.

Nella sezione Download su Apple Watch è possibile controllare lo stato di avanzamento del download. Una volta che album, playlist e podcast desiderati dall’utente sono stati scaricati e memorizzati nella libreria di Apple Watch, accanto ai rispettivi nomi e titoli viene visualizzata una piccola freccia verde. A questo punto è sufficiente collegare auricolari e cuffie ad Apple Watch per iniziare la riproduzione offline con Spotify, ovunque ci troviamo, anche senza avere iPhone con noi. Il servizio di musica in streaming rileva che la ripproduzione offline dall’indossabile Apple avviene solamente a un bitrate di 96Kbps, un po’ pochi per gli appassionati di musica, ma si tratta pur sempre di un inizio.

