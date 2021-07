iPhone 13, le vendite supereranno le previsioni

Praticamente tutti attendono una gamma iPhone 13 come una evoluzione di quella attuale, una generazione intermedia che in passato Apple indicava con la lettera “S” nel nome, ma secondo JPMorgan le vendite supereranno le previsioni e contribuiranno a far lievitare la quotazione del titolo AAPL in borsa.

Il report rileva che quando è prevista una generazione iPhone che cambia design e specifiche, come iPhone 12, con previsioni elevate di vendita, Apple storicamente supera le previsioni. Ma lo stesso avviene quando investitori e mercato si aspettano pochi cambiamenti negli smartphone e vendite sottotono. Secondo il report della società di analisi iPhone 13 in arrivo quest’anno in autunno rientra in quest’ultimo caso, un lancio che viene paragonato alla serie iPhone 11.

Le basse aspettative di mercato non sono gli unici fattori in corso. Il passaggio alla tecnologia 5G costituisce un vantaggio plurieannale, a cui si associa una immensa base di installato, come segnala Business Insider: entrambi contribuiranno ad aumentare il tasso di sostituzione dei dispositivi da parte degli utenti, con volumi annuali superiori rispetto alle attuali previsioni di mercato. Si prevede che lo scarso interesse in corso per le azioni AAPL in borsa cambierà direzione nella seconda metà di quest’anno, proprio con il lancio della gamma iPhone 13.

Per tutte queste ragioni JPMorgan rivede al rialzo le sue previsioni su Apple e le azioni AAPL. Le vendite potrebbero arrivare a 226 milioni di unità nell’anno fiscale 2022, mentre la media degli investitori punta a 210-215 milioni di terminali.

La nuova previsione indica che la quotazione del titolo AAPL aumenterà del 21% trainata dalle vendite di iPhone 13 superiori alle aspettative: mentre in precedenza si prevedeva una quotazione AAPL di 165 dollari, ora si passa a una previsione di 170 dollari per azione. Al momento il titolo AAPL è quotato in borsa a circa 140 dollari per azione.

Tutto quello che è emerso finora sui terminali della gamma iPhone 13 in arrivo questo autunno è in questo approfondimento di macitynet. Per le notizie relative a Mercato e Finanza si parte dai rispettivi collegamenti.