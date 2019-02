Su Amazon Music ora le playlist si creano con la voce grazie ad Alexa

Da oggi grazie ad Alexa i clienti di Amazon Music hanno la possibilità di creare la propria playlist, o di aggiungere una canzone che stanno ascoltando a una raccolta già esistente, semplicemente con la voce.

Dal lancio di Alexa, la capacità di creare playlist è stata una delle richieste più frequenti dei clienti di Amazon Music. Oggi, Amazon Music risponde a questa domanda fornendo la possibilità di creare nuove playlist o di arricchire quelle esistenti con i titoli che vengono riprodotti usando solamente la propria voce, rendendo Amazon Music una soluzione per la musica in streaming ancora più flessibile e priva di interruzioni.

A partire da oggi è possibile iniziare a creare la propria playlist o aggiungere i titoli a una playlist esistente. Per poterlo fare occorre avere un abbonamento ad Amazon Music Unlimited, il servizio di streaming musicale on-demand che consente di accedere a più di 50 milioni di brani tramite l’applicazione Amazon Music e Amazon Music per il Web.

Ricordiamo che gli abbonati ad Amazon Prime hanno già incluso nel prezzo il servizio Amazon Prime Music con funzioni limitate e un catalogo di 2 milioni di brani: per il momento sembra che il supporto per i nuovi comandi vocali per la creazione di playlist non sia supportato con questo abbonamento.

Ecco alcuni esempi di comandi vocali che permettono di accedere a questa nuova funzione per gli abbonati di Amazon Music Unlimited:

Alexa, aggiungi questa canzone alla mia playlist

Alexa, aggiungi questa alla mia playlist

Alexa, aggiungi questa alla mia playlist “Studio”

Alexa, crea una nuova playlist da questa canzone

Alexa, crea una nuova playlist

Alexa, aggiungi questa canzone alla mia playlist romantica

È possibile ascoltare Amazon Music Unlimited sui propri dispositivi preferiti (smartphone, tablet, PC / Mac e Fire) al costo di 9,99 euro al mese. I clienti Amazon Prime possono usufruire anche dell’abbonamento annuale a 99 € (risparmiando 2 mesi).

Le famiglie possono risparmiare ancora di più con l’abbonamento Family (6 account), godendosi tutti i vantaggi di un singolo account, tra cui consigli personalizzati e playlist raccomandate a 14,99 euro al mese, o 149 euro all’anno per i clienti Amazon Prime, risparmiando così 2 mesi.

Se si vuole ascoltare Amazon Music Unlimited su un dispositivo Echo, è possibile scegliere il piano Echo a 3,99 euro al mese. È possibile cambiare il piano e scegliere quello individuale in seguito, per ascoltare la musica su più dispositivi Amazon Echo. Basta chiedere semplicemente “Alexa, esegui l’upgrade del mio abbonamento Amazon Music Unlimited” o accedere alle impostazioni di musica.

L’abbonamento Amazon Music Unlimited con riproduzione da un catalogo di oltre 50 milioni di brani, modalità offline, senza pubblicità e senza limiti si puà attivare a partire da questa pagina con un mese di prova gratuito.