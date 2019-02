iPhone 11, il possibile dorso in vetro opaco non sarà poi così originale

L’affidabile analista della catena di approvvigionamento Apple, Kuo Ming-Chi, ha anticipato per iPhone 11 un dorso in vetro opaco. L’impiego di tale finitura sarebbe totalmente nuova per Apple, ma il materiale risulterebbe invece familiare ai possessori di un Google Pixel 3.

Nella nota inviata da Kuo agli investitori si legge che “l’involucro di vetro smerigliato” dei prossimi iPhone 2019, o di alcuni modelli, potrebbe non essere completamente differente rispetto a quelli visti su Google Pixel 3.

La linea di smartphone di punta di Google utilizza un involucro di vetro che mescola una finitura in vetro lucido e finitura in vetro opaco. Quanti hanno toccato con mano gli smartphone di Big G, descrivono questa finitura come un pezzo di vetro levigato con la carta vetrata con la grana più fine possibile.

La voce su iPhone 11 con dorso in vetro opaco non si spinge a dire che Apple utilizzerà la doppia finitura come Google, e quindi verosimilmente iPhone 11 non mixerà vetro lucido e opaco nello stesso dispositivo. Ad ogni modo, l’impiego su vetro opaco servirebbe ad Apple per differenziare i nuovi modelli 2019 rispetto agli attuali iPhone XS e XS Max.

Da notare che gli iPhone 2019 sono attesi con un design simile, se non identico ai modelli attuali; così, l’impiego del vetro opaco, permetterebbe ad Apple di diversificare la prossima gamma di terminali in arrivo a settembre.

In passato le generazioni precedenti di iPhone sono passati per l’uso di plastica, alluminio e vetro, con un diverso design delle linee posteriori relative alle antenne. Il vetro lucido introdotto su iPhone 8 e iPhone X potrebbe adesso essere sostituito da vetro satinato, come elemento distintivo della prossima generazione di iPhone 2019.

Anche se il posteriore in vetro non sembra essere resistente e durevole come i materiali precedenti, è difficile, se non impossibile, che Apple faccia un passo indietro per tornare all’alluminio e alla plastica. Questo perché Apple ha introdotto con iPhone 8 e successivi la ricarica wireless, e difficilmente tornerà indietro eliminando tale funzionalità.

Il vetro, inoltre, migliora le prestazioni della radio, un beneficio di cui ha goduto anche Apple Watch Serie 4 quando è passato a un retro totalmente in vetro. Per queste ragioni, è difficile immaginare gli iPhone futuri con dorso in metallo o plastica.

In ogni caso, come notato da 9to5mac, per avere un’idea di come potrebbe apparire il retro di iPhone 11, e come lo si avvertirebbe in mano, si può attualmente guardare a Google Pixel 3, anche se Apple potrebbe tirar fuori dal cilindro idee nuove e originali.