Gli auricolari Huawei Honor originali a meno di 5 euro su eBay: sembra un errore, ma è vero

Sembra un errore di prezzo, invece è semplicemente un’offerta da non perdere: gli auricolari originali Huawei Honor costano su eBay 4,89 euro e si acquistano direttamente a questo indirizzo.

Per chi fosse alla ricerca di un paio di auricolari di qualità, si tratta di un prodotto da non sottovalutare, che ad oggi costa meno di un paio di cuffie cinesi di scarso livello. Non solo consentono un ascolto musicale preciso e fedele, ma permettono anche di rispondere alle chiamate grazie alla pulsantiera di controllo integrata.

La forma di questi auricolari è studiata per adattarsi perfettamente all’orecchio degli utenti, in modo da risultare anche comoda per sessioni medio lunghe. La pulsantiera di controllo contiene tre pulsanti, quindi permettendo di rispondere o rifiutare una chiamata in totale facilità. Il design è moderno e minimale, totalmente bianche, per adattarsi a qualsiasi colore del proprio smartphone. Il cavo integrato è di oltre 1 metro, il connettore è quello standard da 3,5 mm.

Su eBay si acquistano a 4,89 euro, direttamente a questo indirizzo. Le spese di spedizioni sono standard.