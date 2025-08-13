Su Apple Arcade arrivano Hello Kitty, My Talking Tom Friends e JFL Retro Bowl 26

Apple ha fatto sapere che su Apple Arcade è in arrivo in esclusiva NFL Retro Bowl ’26 e che quest’ultimo presenterà una nuova modalità, la NFL Retro Bowl Championship Leaderboard, che consentirà a chi gioca di scegliere e competere con le proprie squadre preferite in incontri settimanali basati sul calendario del campionato.

Sulla piattaforma saranno inoltre disponibili Jeopardy! Daily, con indizi e domande creati dai team di scrittura del quiz, e My Talking Tom Friends+, gioco con animali domestici virtuali. Questi giochi saranno disponibili dal 4 settembre.

Il 18 settembre, arriva una nuova avventura sull’isola della Hello Kitty Island Adventure. I giocatori verranno trasportati a Wheatflour Wonderland, un mondo stravagante fatto di campi di grano ondeggianti, castelli con vetrate colorate e rovine misteriose. Lì troveranno un nuovo personaggio, Cogimyun, con una richiesta urgente di aiuto per sbloccare l’antica cittadella e scoprire un grande tesoro. L’aggiornamento è incluso senza costi aggiuntivi per tutte le persone abbonate ad Arcade.

NFL Retro Bowl ’26 di New Star Games

Il gioco su licenza della NFL e della NFLPA presenta roster autentici e giocatori della NFL stilizzat con un look retrò.

Quest’anno, NFL Retro Bowl ’26 presenta una nuova modalità, la NFL Retro Bowl Championship Leaderboard, che avvicina i giocatori all’azione reale della NFL. Le persone sceglieranno le squadre preferite e si sfideranno tra loro in incontri settimanali in linea con il calendario della stagione NFL 2025. Useranno squadre e giocatori reali e, con i punti guadagnati, potranno migliorare le classifiche delle loro squadre, un mix tra divertimento arcade e realismo.

Jeopardy! Daily di Frosty Pop Games

Jeopardy! Daily porta lo spirito del popolare quiz televisivo su Apple Arcade. Apple riferisce che gli indizi sono stati creati in esclusiva dai team di scrittura del quiz e chi gioca può inserire le risposte (ma sempre sotto forma di domanda) usando la tastiera del proprio dispositivo mobile. Sarà possibile giocare con nuovi tabelloni giornalieri, mettere alla prova le conoscenze in modalità esclusive, partecipare a tornei settimanali e scalare le classifiche mondiali per diventare campioni di Jeopardy!.

My Talking Tom Friends+ di Outfit7

Questa esperienza interattiva di simulazione riunisce tutti i personaggi di Talking Tom & Friends, Tom, Angela, Hank, Ginger, Ben e Becca, in un unico mondo. Chi gioca può accedere a minigiochi, prendersi cura dei propri animali domestici e scoprire i segreti che li circondano.

Oltre ai giochi in uscita, le persone abbonate a Apple Arcade potranno continuare a divertirsi con aggiornamenti periodici, per esempio a Disney Dreamlight Valley Arcade Edition, Mini Motorways e Snake.io+.

Disney Dreamlight Valley Arcade Edition di Gameloft : il 20 agosto verrà inaugurato a Dreamlight Valley un nuovo regno ispirato al film Inside Out di Pixar e Disney. I giocatori, nel ruolo di guardie dell’inconscio, accompagneranno Allegria e Tristezza nel centro di controllo.

: il 20 agosto verrà inaugurato a Dreamlight Valley un nuovo regno ispirato al film Inside Out di Pixar e Disney. I giocatori, nel ruolo di guardie dell’inconscio, accompagneranno Allegria e Tristezza nel centro di controllo. Mini Motorways di Dinosaur Polo Club : il 26 agosto, questo pluripremiato titolo di simulazone strategica lancerà la Creative Mode, che darà ai giocatori la libertà di riprogettare le loro mappe preferite, cambiare i colori, cancellare edifici e progettare la città che hanno sempre sognato.

: il 26 agosto, questo pluripremiato titolo di simulazone strategica lancerà la Creative Mode, che darà ai giocatori la libertà di riprogettare le loro mappe preferite, cambiare i colori, cancellare edifici e progettare la città che hanno sempre sognato. Snake.io+ di Kooapps: il 27 agosto arriva su Snake.io+ una nuova collaborazione con il titolo di successo Among Us, con i quattro nuovi design esclusivi per le squadre Funguy, Excavation, Wrecked e Shark.

Tra i titoli che riceveranno aggiornamenti questo mese ci sono anche Katamari Damacy Rolling LIVE, WHAT THE CAR?, Sonic Dream Team, Tagliamo l’erba+.

Apple Arcade offre oltre 200 titoli giocabili su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Vision Pro. È disponibile al prezzo di € 6,99 al mese, con un mese di prova gratuita. Chi acquista un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV può avere Apple Arcade gratis per tre mesi.

Per sapere come funziona Apple Arcade più in dettaglio rimandiamo direttamente a questo articolo di approfondimento.