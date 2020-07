Su Kickstarter un mouse con la ventola per non far sudare le mani

Zephyr Gaming Mouse è mouse USB presentato su Kickstarter, il sito che permette di finanziare progetti creativi: tra le peculiarità di questo dispositivo di puntamento, una ventola integrata esattamente nel punto in cui l’utente poggia il palmo della mano. Da buon mouse per il gaming, sono presenti tre pulsanti e non mancano effetti RGB per la creazione di effetti multicolore personalizzati.

Gli ideatori del progetto, presentano il mouse come “ultra-leggero” (68 grammi) e preciso (con una risoluzione fino a 16.000 DPI) e soprattutto come un prodotto che permette di dire addio alla sudorazione del palmo della mano. La velocità di rotazione della ventola interna può essere regolata (4.000 o 10.000 RPM) ma questa può anche essere disattivata completamente.

Le tre impostazioni della ventola si controllano con un pulsante dedicato sulla parte inferiore del dispositivo. Anche con la ventola disattivata, secondo il progettista il mouse offre un valido raffreddamento passivo per via del “guscio a nido d’ape” con “struttura aperta e ariosa”. È possibile personalizzare l’illuminazione RGB della ventola stessa e anche la rumorosità è indicata come molto bassa: meno di 30 dB.

Sulla parte superiore del mouse è presente un pulsante DPI che consente all’utente di selezionare la risoluzione con un click (è possibile capire quella selezionata con uno sguardo ai colori laterali del dispositivo, passando da 800 DPI fino a 16.000 DPI. Per quello che potrebbe essere il primo mouse con una ventola integrata, il produttore vanta l’uso di componenti di qualità, come gli switch della giapponese OMRON, a suo dire in grado di resistere “almeno a 50 milioni di click”, e i sensori Pixart 3389 che offrono fino a 16.000 DPI, presentati come tra i migliori sul mercato.

Il mouse ha un design ergonomico “per un comfort ottimale” durante le sessioni di gioco, e un design strutturale “arioso ed estremamente resistente”. La curva superiore è presentata come un ottimo supporto per il palmo della mano, e i pulsanti extra “posizionati strategicamente” sul lato sinistro lo rendono adatto principalmente ai destrimani.

Nel momento in cui scriviamo gli ideatori di Zephyr Gaming Mouse hanno raccolto quasi quattro volte più fondi di quanto richiesto per dare il via alla produzione. È possibile contribuire in vari modi al progetto; con 79 dollari (50% di sconto rispetto al prezzo finale) è in questo momento possibile effettuare il pre-ordine; l’arrivo del mouse con la ventola, compatibile con Mac e PC Windows, è previsto per ottobre 2020.

Per tutti gli articoli di macitynet che parlano di Mac e PC Windows si parte dai rispettivi collegamenti.