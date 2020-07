Apple Mappe consiglia l’autoisolamento ai viaggiatori internazionali

Mappe di Apple sta mostrando avvisi ai viaggiatori internazionali provenienti da varie parti del mondo, consigliando agli utenti l’ autoisolamento, se risulta che questi si sono recati recentemente in un aeroporto.

A riferirlo su Twitter è Kyle Seth Gray, un professionista di tecnologia sanitaria che ha ricevuto un avviso di questo tipo dopo essere stato in aeroporto, lasciando immaginare che gli avvisi (le notifiche) appaiono tenendo conto della geolocalizzazione e non da dettagli personali su spostamenti internazionali.

Apple Maps now sends you a notification if you’ve recently been to an airport pic.twitter.com/BJSs2c6CQM

— Kyle Seth Gray (@kylesethgray) July 24, 2020