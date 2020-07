Vimar presenta le nuove prese USB-C per ricarica e alimentazione dei dispositivi portatili

Oltre alle sue iniziative per la casa intelligente, con il rilascio di prodotti perfettamente integrati con la domotica Homekit, Alexa e Google, VIMAR continua a puntare molto su accessori che uniscano design e tecnologia di ultima generazione. Ecco le nuove prese USB per ricarica e alimentazione dei dispositivi portatili.

Si tratta di soluzioni studiate per semplificare alcune delle azioni di vita quotidiana dei nativi digitali, come la ricarica o l’alimentazione dei dispositivi mobili di ultima generazione, quali smartphone, tablet e altro ancora. Per questo Vimar propone da oggi le prese USB tipo C in diverse varianti e modularità.

Si tratta di placche e frutti compatti, tecnologicamente performanti ed esteticamente coordinate con tutte le finiture delle serie Eikon, Arké e Plana. Queste prese, peraltro, sono sono disponibili anche abbinate all’uscita di tipo A in un’unica versione compatta da 1 modulo.

Si tratta di una soluzione ottimizzata per i testaletto degli hotel, per uffici, istituti di formazione o edifici residenziali. La nuova versione da 1 modulo con tipologia USB A+C racchiude in un unico dispositivo 2 tipi di uscite per una potenza totale di 2,4 A, ripartita sulle 2 uscite.

A questa novità si affianca quella delle prese di tipologia A+C o C+C su 2 moduli, con 2 tipi di uscita per una potenza totale di 3A, dove le uscite di USB-C permettono la ricarica a piena velocità con supporto alla tecnologia degli smartphone fast charge fino a 3A 5V.

A completare il ventaglio si soluzioni proposto da VIMAR c’è anche la gamma prese di tipo A o C su un unico modulo, che permettono di erogare una potenza totale di 1,5 A. Ovviamente, si tratta di prese coordinate con il design elegante di Eikon, con quello contemporaneo di Arké o con quello informale di Plana, così da potersi adattare alle prese già disponibili in casa.

Nel frattempo potete visitare il sito generale di Vimar per tutte le informazioni, cataloghi e listini.