LG pensa a pubblicità e servizi in abbonamento sugli elettrodomestici

LG Electronics ha in cantiere annunci in streaming sulle TV e servizi che prevedono un abbonamento per l’uso con suoi elettrodomestici, un modo per contribuire a incrementare le entrate che dovrebbero passare da 51 miliardi di dollari a 78 miliardi di dollari entro sei anni e mezzo.

A riferirlo è The Register spiegando che LG ha in cantiere un modello di business basato su una piattaforma che dovrebbe proporre contenuti, servizi e abbonamenti legati all’hardware, allo scopo di generare vendite e conseguenti profitti all’atto dell’acquisto di un prodotto.

LG chiama questo modello commerciale “customer engagement”, riferimento a un modello di business che prevede il coinvolgimento dell’utente utulizzando elettrodomestici che il cliente ha già in casa, come ad esempio le TV. Su modelli di fascia alta come le TV OLED e QNED (evoluzione delle TV LED) saranno a breve proposti contenuti, servizi e annunci di prodotti, un tentativo di proporsi non solo come vendor ma anche come fornitore di servizi nel settore dei media e dell’intrattenimento.

L’idea di LG non è del tutto nuova e già alla fine dello scorso anno aveva presentato il progetto Evolving Appliances For You indicando la possibilità di offrire aggiornamenti nel corso del tempo per gli elettrodomestici, proponendo nuove funzionalità con costanti update software (anche in ambito di efficientamento energetico).

Un esempio di possibile aggiornamento per elettrodomestici diversi dalla TV è quello per una asciugatrice che potrebbe servire ad una famiglia che si trasferisce in una diversa casa con mutate condizioni climatiche: l’asciugatrice LG è in grado di tenerne conto variando tempi di asciugatura e rotolamento dei panni per evitare pieghe.