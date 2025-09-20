macOS 26 Tahoe non disponibile sul Mac App Store, come ottenere l’installer per creare una chiavetta

Se cercate macOS 26 sul Mac App Store, non lo troverete. Nel momento in cui scriviamo son già passati diversi giorni dalla disponibilità per tutti del sistema operativo ma sul Mac App Store non c’è traccia. L’unico modo per installare il nuovo sistema operativo per chi ha le versioni precedenti di macOS è aprire Impostazioni di Sistema, selezionare (sulla sinistra) la voce “Generali” e da qui “Aggiornamento software” (a destra nella schermata che appare).

Non è dato sapere se Apple rilascerà (come ha sempre fatto negli anni passati da OS X Lion in poi) il nuovo sistema operativo per Mac anche sull’App Store ma in un documento di supporto Apple intitolato “Come scaricare e installare macOS” si indica espressamente la necessità di passare da Aggiornamento Software.

Perché macOS sull’App Store potrebbe essere utile

La disponibilità delle varie versioni di macOS sul Mac App Store è utile per scaricare e installare le versioni attuali o precedenti del sistema operativo, scaricando versioni complete, utilizzabili su qualunque sistema (e non necessariamente quello usato in quel momento). Il file scaricato dal Mac App Store può essere utile per creare un’unità flash USB o un altro volume secondario come disco di avvio dal uale partire per installare il sistema operativo del Mac (passaggi utili ad amministratori di sistema e altri utenti esperti).

Si può ottenere l’installer in alternativa ad Aggiornamento Software?

È possibile ottenere il pacchetto di installazione di macOS 26 avviando l’utility Terminale, digitando (su un Mac con precedenti versioni del sistema) questo comando:

softwareupdate --fetch-full-installer --full-installer-version 26.0

Attendete pazientemente il completamento del download: all termine dello scaricamento, il pacchetto con l’installer (“Installer di macOS Tahoe”) si troverà nella cartella “Applicazioni”; quest’ultimo è utilizzabile per creare ad esempio una chiavetta USB o per l’installazione su macchine virtuali.

Come si scaricano le vecchie versioni di macOS?

Le vecchie versioni di Mac OS X possono ancora essere scaricate direttamente dai server di Apple:

Le versioni più recenti di macOS rimangono disponibili nel Mac App Store:

Attenzione, i link riportati sopra non sempre funzionano con Firefox e browser derivati da Chrome: meglio passare per Safari.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo su come prepararsi all’aggiornamento di macOS 26. A questo indirizzo le prime dieci cose da provare con il nuovo sistema operativo.