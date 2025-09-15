Facebook Twitter Youtube

Come ridurre l’effetto Liquid Glass su tutti i dispositivi Apple

Con l’arrivo di iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 e tvOS 26, Apple ha introdotto un nuovo linguaggio visivo chiamato Liquid Glass, ovvero superfici traslucide che riflettono e rifrangono i contenuti sottostanti in tempo reale.

Se avete appena aggiornato il sistema operativo del vostro iPhone, lo potete vedere chiaramente ad esempio trascinando il Centro Notifiche verso il basso: tutto quel che c’è sotto appare come sotto una lastra di vetro, con un effetto scenografico e anche piuttosto moderno.

Tuttavia non tutti gli utenti lo hanno accolto con entusiasmo: per alcuni infatti questo tipo di trasparenza diffusa spesso compromette la leggibilità e l’accessibilità dell’intera interfaccia.

Se siete tra questi, la buona notizia arriva adesso: Apple consente di mitigare l’effetto attraverso l’opzione Riduci trasparenza, presente in tutti i sistemi operativi dei suoi prodotti.

Senza ulteriori indugi vi spieghiamo come regolarla su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV.

iPhone e iPad

Per ridurre gli effetti Liquid Glass su iOS e iPadOS:

  • aprite l’app Impostazioni
  • cliccate su Accessibilità
  • selezionate la scheda Schermo e dimensioni testo
  • attivate l’opzione Riduci trasparenza.

D’ora in avanti saranno sostituiti tutti gli sfondi traslucidi (come quello del Centro di Controllo o delle notifiche) con fondi più solidi, migliorando la leggibilità.

Se volete potete aggiungere l’interruttore di questa opzione al Centro di Controllo per poterla attivare e disattivare più facilmente all’occorrenza.

Apple Watch

Per applicare la modifica anche su Apple Watch:

  • aprite l’app Watch su iPhone
  • andate su Il mio orologio
  • cliccate su Accessibilità
  • attivate l’interruttore per Riduci trasparenza

Oppure in alternativa potete farlo direttamente dall’orologio andando su Impostazioni > Accessibilità > Riduci trasparenza.

Mac

Sui Mac in cui si installa macOS Tahoe 26 o una versione successiva del sistema operativo, la trasparenza è ben visibile nel Centro di Controllo ma anche nel Dock, nei menu e sulle finestre. Per ridurla:

  • aprite l’app Impostazioni di Sistema
  • andate su Accessibilità > Schermo
  • attivate l’interruttore Riduci trasparenza

Come per iPhone, potete aggiungere questa funzione al Centro di Controllo per modificarla al volo.

Apple TV

Anche su tvOS 26 potete limitare l’effetto Liquid Glass:

  • andate in Impostazioni > Accessibilità > Schermo
  • attivate l’interruttore Riduci trasparenza

