Come ridurre l’effetto Liquid Glass su tutti i dispositivi Apple

Con l’arrivo di iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 e tvOS 26, Apple ha introdotto un nuovo linguaggio visivo chiamato Liquid Glass, ovvero superfici traslucide che riflettono e rifrangono i contenuti sottostanti in tempo reale.

Se avete appena aggiornato il sistema operativo del vostro iPhone, lo potete vedere chiaramente ad esempio trascinando il Centro Notifiche verso il basso: tutto quel che c’è sotto appare come sotto una lastra di vetro, con un effetto scenografico e anche piuttosto moderno.

Tuttavia non tutti gli utenti lo hanno accolto con entusiasmo: per alcuni infatti questo tipo di trasparenza diffusa spesso compromette la leggibilità e l’accessibilità dell’intera interfaccia.

Se siete tra questi, la buona notizia arriva adesso: Apple consente di mitigare l’effetto attraverso l’opzione Riduci trasparenza, presente in tutti i sistemi operativi dei suoi prodotti.

Senza ulteriori indugi vi spieghiamo come regolarla su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV.

iPhone e iPad

Per ridurre gli effetti Liquid Glass su iOS e iPadOS:

aprite l’app Impostazioni

cliccate su Accessibilità

selezionate la scheda Schermo e dimensioni testo

attivate l’opzione Riduci trasparenza.

D’ora in avanti saranno sostituiti tutti gli sfondi traslucidi (come quello del Centro di Controllo o delle notifiche) con fondi più solidi, migliorando la leggibilità.

Se volete potete aggiungere l’interruttore di questa opzione al Centro di Controllo per poterla attivare e disattivare più facilmente all’occorrenza.

Apple Watch

Per applicare la modifica anche su Apple Watch:

aprite l’app Watch su iPhone

su iPhone andate su Il mio orologio

cliccate su Accessibilità

attivate l’interruttore per Riduci trasparenza

Oppure in alternativa potete farlo direttamente dall’orologio andando su Impostazioni > Accessibilità > Riduci trasparenza .

Mac

Sui Mac in cui si installa macOS Tahoe 26 o una versione successiva del sistema operativo, la trasparenza è ben visibile nel Centro di Controllo ma anche nel Dock, nei menu e sulle finestre. Per ridurla:

aprite l’app Impostazioni di Sistema

andate su Accessibilità > Schermo

attivate l’interruttore Riduci trasparenza

Come per iPhone, potete aggiungere questa funzione al Centro di Controllo per modificarla al volo.

Apple TV

Anche su tvOS 26 potete limitare l’effetto Liquid Glass:

andate in Impostazioni > Accessibilità > Schermo

attivate l’interruttore Riduci trasparenza

