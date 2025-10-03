Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Giochi e Console » Super Mario Galaxy, il bundle spaziale è servito per Switch e Switch 2
Giochi e Console

Super Mario Galaxy, il bundle spaziale è servito per Switch e Switch 2

Di Emiliano Contarino
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 per Nintendo Switch disponibili su Amazon - macitynet.it

La presentazione Nintendo di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 come raccolta di giochi disponibili per Nintendo Switch e Switch 2 ha fatto un po’ discutere. C’è chi ha ritenuto questa operazione una mera scelta per monetizzare, considerando non si tratta di un remake vero e proprio. Sta di fatto che due dei giochi più belli dell’era Nintendo Wii sono ora disponibili, come unica raccolta, per Switch e Switch 2 direttamente su Amazon.

Si tratta di una edizione che festeggia i 40 anni di Super Mario. Come dicevamo in apertura non si tratta di un vero e proprio remake, bensì della semplice raccolta dei due giochi per le nuove console Nintendo.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 per Nintendo Switch disponibili su Amazon - macitynet.it

E’ anche vero, però, come sottolineato nelle pagine di Amazon, che il titolo non si limita a riproporre gli esatti giochi originali. Questo perché la grafica è stata comunque aggiornata, con texture più moderne, anche se il colpo d’occhio generale rimane fedele alle edizioni originali.

Uno degli aspetti più graditi di questa raccolta è proprio rappresentato dai miglioramenti visivi, con texture rimodellate e risoluzioni che vanno dal Full HD (1080p) su Switch fino alla risoluzione 4K in modalità docked su Switch 2, con un frame rate stabilissimo a 60 fps.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 per Nintendo Switch disponibili su Amazon - macitynet.it

Le superfici dei modelli poligonali, sebbene non presentino particolari aggiuntivi rispetto alle versioni originali, sono ora più definite, con un’esperienza visiva che risulta fresca e godibile anche per chi torna tra le galassie dopo anni.

La raccolta consta di due titoli in realtà separati, che possono anche essere acquistati separatamente al costo di 39 euro ciascuno. La convenienza, però, sta nel fatto che l’edizione fisica in vendita su Amazon contiene entrambi i capitoli con un risparmio di 10 euro.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 per Nintendo Switch disponibili su Amazon - macitynet.it

Una ottima occasione per chi non ha mai giocato a due dei migliori platform dell’era Nintendo Wii, ma anche per chi conosce bene i due titoli ma desidera tornare a giocarci con hardware e grafica dei giorni nostri: il bundle Nintendo con Super Mario Galaxy 1 e 2 è disponibile nel negozio digitale Nintendo e in versione fisica, con scatola e scheda di memoria, a partire da questa pagina di Amazon.

Sto caricando altre schede...

Per gli articoli che parlano di videogiochi il collegamento da cui partire è direttamente questo.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Festa delle Offerte Prime

macitynet.it

Pronti per la prima scorta di Offerte di fine Anno? La festa delle offerte Prime di Amazon dura due giorni dal 7 all’8 Ottobre ma molti sconti sono già partiti e alcuni continueranno per qualche giorno. Qui vi segnaliamo le migliori occasioni per i prodotti che conoscete e quelli più utiili per lavoro, divertimento, movimento e casa. Troverete le offerte nella homepage di macitynet e in questa sezione e pure qui sotto divise per aree di interesse.

Offerte in anticipo

Offerte Amazon in anticipo

Articolo precedente
“Pagamento stornato”, così ti trovi un addebito sul conto inaspettato: non c’è tregua con le truffe online
Articolo successivo
MS Office 2021 per sempre, su Mac e Windows a partire da soli 31 €

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.