Supporto da auto compatibile Magsafe e alimentatore, solo 30€ con codice

Se vi serve un “set” per l’automobile, perfetto per ricaricare un iPhone 12 o un iPhone 13, oggi su Amazon c’è l’offerta per voi Halolock di ESR in offerta sconto con codice a solo 31 €.

Questo prodotto lo conosce bene chi frequenta la nostra pagina con i migliori supporti da auto. Nella confezione in promozione trovate lo stesso accessorio che mostriamo nel nostro elenco, un prodotto compatibile con la tecnologia MagSafe. Permette di ricaricare tutti gli iPhone con magnete trattenendoli in posizione durante la marcia senza ricorrere a ganasce o altri sistemi di supporto meccanico.

Ovviamente non essendo un prodotto ufficiale Magsafe, come abbiamo spiegato sopra, non ricarica il telefono a 15W ma solo a 7,5W ma per qualità e funzioni è al momento uno di prodotti maggiormente venduti nella sua categoria. È compatibile con tutte le custodie Magsafe per iPhone 12 e iPhone 13 ed è quindi eccellente per tenere sempre portata di mano i telefoni Apple.

In questa versione si trova nella confezione trovate anche un cavo da USB-A a USB-C e un alimentatore per accendisigari condoppia porta QC 3.0 da 36W e una una clip per bocchetta di ventilazione

Il set costerebbe 42 euro ma se applicate il codice ILGPW7JW al check out lo pagate solo 30,74 € meno del solo supporto

