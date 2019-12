Ecco la nuova Xbox: Xbox Series X, sembra un PC

Sono iniziati col botto i Game Awards grazie a Microsoft che ha offerto un primo sguardo alla prossima Xbox. Prenderà il nome di Xbox Series X, precedentemente conosciuta come Project Scarlett, e somiglia tanto ad un Tower PC. Sarà disponibile durante il natale 2020.

Il boss di Xbox, Phil Spencer, ha scritto in un post sul blog ufficiale che il design della Series X consentirà a Microsoft di sfruttare quattro volte la potenza di elaborazione di Xbox One X e “nel modo più silenzioso ed efficiente” possibile. Non sarà più rumorosa di una Xbox One X, grazie ad una singola ventola che spingerà l’aria attraverso in cima. Non sarà necessario posizionare la console in verticale, perché sarà possibile sfruttarla anche in orizzontale.

La serie X è larga circa quanto un controller Xbox One e circa tre volte più alta, secondo Gamespot. Supporterà i dischi fisici (anche se le voci suggeriscono che la lavorazione di una versione completamente digitale) e il logo Xbox è il pulsante di accensione.

Dal punto di vista tecnico, Microsoft afferma che l’Xbox Serie X è in grado di gestire immagini 4K a 60 frame al secondo e potenzialmente fino a 120FPS. La console offrirà anche ray tracing con accelerazione hardware e frequenza di aggiornamento variabile, insieme a funzionalità 8K. Sotto il cofano avrà un processore personalizzato, una GPU Xbox Series X e una memoria a stato solido di nuova generazione, che “eliminerà potenzialmente i tempi di caricamento”.

Per quanto riguarda la compatibilità con le versioni precedenti, sembra che si estenderà fino alla Xbox originale con il supporto di “migliaia dei giochi preferiti su quattro generazioni di giochi”. Gli accessori Xbox One e Xbox Game Pass dovrebbero funzionare,almeno all’inizio. Microsoft afferma inoltre che si impegna a garantire che i titoli Xbox Game Studios “supportino obiettivi salvataggi dei giochi condivisi su tutti i dispositivi”.

Insieme alla prossima console, Microsoft ha rivelato anche il nuovo controller wireless. Ha ridisegnato la periferica per renderla più comoda, con un pulsante condividi in stile DualShock 4 al centro per catturare schermate e clip di gioco, e un D-pad aggiornato e basato sul controller Xbox Elite Series 2. Come ci si potrebbe aspettare, funzionerà con Windows 10, ma è compatibile anche con Xbox One. Il controller rinnovato verrà fornito in bundle con ogni console Serie X.

Tra i giochi che Microsoft ha mostrato come line up della console Saga di Senua: Hellblade II, che è un sequel di Hellblade di Ninja Theory : Senua’s Sacrifice. Non manca Halo Infinite, già in fase di sviluppo per la Serie X .

Microsoft non ha fornito dettagli concreti su quando Xbox Series X sarà disponibile, ma ha focalizzato la finestra di lancio per le festività 2020.

La guerra per la console dominante proseguirà anche nel 2020 perché Sony ha già annunciato che ci sarà una Playstation 5.