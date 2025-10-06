Facebook Twitter Youtube

Festa Prime, Amazon sconto per le custodie Beats con cavalletto per iPhone 17 Pro, ora a 49€

Su Amazon trovate in offerta le nuove custodie Beats con Cavalletto per i nuovi iPhone 17 e 17 Pro, un prodotto molto originale che consente non solo di proteggere ma anche di sostenere lo smartphone in posizione verticale. Il costo è di 49€ invece di 69€.

Materiali resistenti e design con supporto integrato

Le custodie Beats a Cavalletto sono realizzata in poliuretano termoplastico (TPU) e policarbonato rigido, materiali che offrono un’elevata protezione da urti e graffi. Il bordo rialzato protegge il display e il modulo fotocamera.

L’aspetto più originale è cavalletto in metallo incorporato sul laccetto removibile che consente di tenere l’iPhone in modalità verticale o orizzontale. Per creare il supporto, all’estremità del cordino si apre un adattatore che si attacca a un punto magnetizzato su un lato della custodia.

L’apertura del cavalletto è precisa e rende stabile il telefono, utile per chi effettua videochiamate o guarda contenuti in streaming. L’interno è rivestito in microfibra per ridurre l’attrito con la scocca del dispositivo.

Un cavalletto in metallo incorporato sul laccetto removibile consente di tenere l’iPhone in modalità verticale o orizzontale.

Protezione completa e utilizzo quotidiano

La struttura a doppio strato protegge il telefono in caso di cadute accidentali, mentre il profilo rialzato intorno al display evita contatti diretti con le superfici. Il cavalletto si richiude a filo della scocca, senza aumentare lo spessore complessivo.

La custodia assicura l’allineamento preciso con i pulsanti laterali e il modulo MagSafe, mantenendo la compatibilità con caricabatterie e accessori magnetici.

È una soluzione pensata per chi desidera una protezione solida con un sistema di supporto perfettamente compatibile con i nuovi

Il prezzo attuale su Amazon è di 49€, ben venti euro meno del prezzo di listino che è di 69 euro.

 

 

