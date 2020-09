Tado° Care & Protect si prende cura della caldaia 24 ore su 24

In occasione di IFA 2020 presentata la funzione tado° Care & Protect, una soluzione software che fornisce un monitoraggio 24 ore su 24 dei sistemi di riscaldamento domestico per mantenerli in buona salute e facendo risparmiare tempo e denaro agli utenti. tado° Care & Protect rileva i guasti della caldaia, informa gli utenti su come risolverli personalmente se possibile, altrimenti suggerisce chi chiamare e aiuta a ridurre al minimo i tempi di interruzione degli impianti di riscaldamento per garantire una casa sempre calda e confortevole.

In media, un impianto di riscaldamento domestico si guasta ogni 2-3 anni. Prenotare una riparazione professionale di solito richiede tempo, oltre che essere costoso e frustrante. Dopo aver analizzato milioni di caldaie dei clienti tado° bloccate, abbiamo notato che nel 60% dei casi queste potrebbero essere aggiustate dai proprietari direttamente e lo stesso giorno.

Fai da te e guida di auto-riparazione

tado° Care & Protect monitora il sistema di riscaldamento giorno e notte e mantiene l’utente aggiornato con informazioni importanti sulle sue prestazioni e la sua salute. I termostati intelligenti di tado°, infatti, sono collegati all’impianto dell’utente e sanno come si comporta nel quotidiano: se tado° rileva uno schema insolito invia una notifica sullo smartphone dell’utente. Quando questo avvia la guida all’auto-riparazione, vengono richiesti maggiori dettagli sulla configurazione del riscaldamento per determinare il problema corrente in modo più preciso e per offrire la soluzione migliore per risolverlo.

In pochi semplici passaggi, tado° Care & Protect guida l’utente attraverso il processo di auto-riparazione, ad esempio se la caldaia necessita di un riavvio o se i caloriferi devono essere spurgati per far uscire l’aria. Se gli utenti non si sentono a loro agio a lavorare sull’impianto di riscaldamento o riscontrano problemi durante il processo di auto-riparazione, hanno sempre la possibilità di chiamare un professionista di fiducia o chiedere aiuto a uno degli ingegneri suggeriti dal Servizio di Riparazione Caldaie di tado° tramite la app.

Prevenire guasti alla caldaia

Il monitoraggio dei dati in tempo reale e gli algoritmi intelligenti di tado° prevengono persino i problemi prima che si verifichino effettivamente. Molte caldaie si rompono senza che i proprietari se ne accorgano, per poi ritrovarsi con una spiacevole sorpresa. La nuova funzione di tado° Care & Protect aiuta a evitare possibili blocchi dell’impianto.

L’integrazione della caldaia di tado° stabilisce una connessione digitale bidirezionale tra la caldaia e il termostato, utile per una buona prevenzione in quanto permette di analizzare metriche come la pressione dell’acqua, la velocità della pompa e i codici di errore in maniera continuativa.

Ad esempio, se tado° dovesse rilevare un abbassamento della pressione dell’acqua avviserà immediatamente il cliente, così che possa intervenire già settimane prima del possibile guasto e quindi prevenire l’inevitabile blocco della caldaia. Non solo, darà anche alcuni consigli per sistemare il problema, come quello di riempire l’acqua. Se la caldaia non dovesse supportare una connessione digitale, gli algoritmi intelligenti di tado° saranno comunque in grado di fornire assistenza agli utenti identificando potenziali guasti del sistema di riscaldamento in base ai dati della temperatura della stanza.

«Con Care & Protect vogliamo offrire ai nostri clienti un pacchetto completo e “senza pensieri” per il loro sistema di riscaldamento. È un sistema che assicura che il riscaldamento funzioni sempre in modo impeccabile e può prevenire danni prima ancora che si verifichino in modo che i nostri clienti possano davvero evitare inutili preoccupazioni aggiuntive nella propria quotidianità» dichiara Christian Deilmann, co-fondatore e CPO di tado°.



Prezzo e disponibilità

La nuova soluzione tado° Care & Protect sarà aggiunta come terza feature all’Auto-Assist di tado° a partire da ottobre di quest’anno. La funzione Auto-Assist attualmente include la Geolocalizzazione e il Rilevamento Finestra Aperta e si prende cura del clima domestico dell’utente automatizzando completamente le sue due skill per un risparmio e un comfort maggiori.

Auto-Assist è attivabile nell’app tado° con un abbonamento mensile di 2,99 euro al mese oppure di 24,99 euro all’anno e può essere annullato in qualsiasi momento. La nuova funzionalità tado° Care & Protect sarà disponibile tramite un aggiornamento dell’app per tutti i clienti tado° che utilizzano Auto-Assist. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di tado° sono disponibili da questa pagina.

Ricordiamo che il nuovo termostato del costruttore è già in vendita sul sito di tado°, in una versione è anche già in sconto in questi giorni su Amazon con una offerta speciale. Anche le valvole termostatiche e i kit tado° sono attualmente in offerta su Amazon.

Sempre in occasione di IFA 2020 tado° ha presentato i suoi nuovi termostati e valvole più smart e intelligenti con nuovi kit e sensori, di cui abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo.