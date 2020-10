Fuori Tutto TrenDevice e BuyDifferent: grandi sconti su tutti i Ricondizionati

Il Fuori Tutto di TrenDevice e BuyDifferent vi regala sconti sensazionali su tutto il catalogo di Ricondizionati: fino a lunedì 12 Ottobre su TrenDevice vi aspettano tantissime occasioni da prendere al volo per risparmiare sull’acquisto di iPhone, iPad, Samsung, Huawei, AirPods, PlayStation, Apple TV ed Apple Watch Ricondizionati. Su BuyDifferent trovate una vasta gamma di Mac Ricondizionati, come iMac, Mac Pro, MacBook Pro Retina, MacBook Air e Mac mini. Non aspettate l’ultimo momento perché, anche se il Fuori Tutto è fino al 12/10, le offerte sono solo fino ad esaurimento scorte. Cogliete l’occasione per cambiare il vostro smartphone, tablet o Mac scegliendolo un Ricondizionato: risparmio e scelta eco sostenibile per l’ambiente, senza rinunciare alla qualità e garanzia di un prodotto perfettamente funzionante, pari al nuovo.

Su TrenDevice la scelta di iPhone Ricondizionati è molto ampia: trovate dai top di gamma Apple, come iPhone 11 Pro da soli 749,90€ e iPhone 11 da 579,90€, ai bestseller TrenDevice, come iPhone X a partire da soli 419,90€, iPhone 8 e 8 Plus a partire rispettivamente da 249,90€ e 339,90€. Ampia disponibilità anche di iPhone 7 da 169,90€ e iPhone 7 Plus proposti in vendita da soli 279,90€. Per quanto riguarda i Samsung Galaxy, come S20 da 549,90€, S10 e S9 a partire rispettivamente da soli 389,90€ e 229,90€, mentre per gli Huawei i modelli in vendita sono tre: Mate 30 Pro, P30 Pro e P30. Già da qualche mese su TrenDevice è possibile acquistare anche la PlayStation 4 Ricondizionata, nella versione Standard, Slim, Pro e, in occasione del Fuori Tutto, oltre ai prezzi scontati, in omaggio avete anche 3 giochi gratis inclusi.

Non dimenticatevi che le offerte sono anche su iPad Ricondizionati, AirPods Ricondizionati, Apple Watch ed Apple TV.

Su BuyDifferent, potete acquistare Mac Ricondizionati garantiti 1 anno, come ad esempio il MacBook Pro Retina 13” a partire da soli 589,90€, MacBook Air 13” con prezzi da 429,90€. Oppure, a partire da 749,90€, trovate i MacBook Pro Retina 15”. Per quanto riguarda i desktop: iMac a partire da soli 1.149,90€, Mac Pro da 1.279,90€ e Mac mini da 329,90€.

Desiderate acquistare un iPhone a rate? TrenDevice ha introdotto la possibilità di acquistare i Ricondizionati tramite finanziamento, scegliendo in fase di check out il pagamento rateale istantaneo e 100% online con Soisy, per ordine minimo di 250 €. A questo link potete vedere in un breve video come è semplice selezionare in fase d’ordine il pagamento a rate. Per non perdere mai le ultime news dell’azienda, le offerte, e i rumors del mondo Apple e Android, seguite TrenDevice anche sui social: Instagram, Facebook e Telegram. Se non sapete quale iPhone scegliere, TrenDevice ha realizzato un nuovo configuratore, che in pochi click vi aiuta nella scelta dell’iPhone più adatto alle vostre esigenze. Qual è il primo aspetto che si considera quando si vuole acquistare un prodotto? Il budget: ecco perché il primo step del configuratore è quello che vi permette di decidere fin da subito il tetto massimo di spesa che intendete affrontare per acquistare il vostro nuovo iPhone.

I due passi successivi vi permetteranno di scegliere la dimensione dello smartphone (e quindi dello schermo) e, se a parità di costo, preferite un iPhone più recente o con più capacità. Successivamente la scelta dovrà essere fatta sull’uso che si intende fare: come ad esempio solo per telefonate, messaggi e qualche foto, oppure un utilizzo più avanzato per effettuare filmati o guardare film in streaming o un uso intenso dei social. L’ultima domanda riguarda l’estetica: lo preferite come nuovo? Oppure in buono stato ma con qualche lieve segno di usura? O ancora: qualche piccolo graffio o ammaccatura è accettabile, purché ci sia il risparmio? Dopo aver effettuato quest’ultima scelta, ecco che il configuratore vi mostrerà quali iPhone disponibili in vendita sul sito TrenDevice fanno al caso vostro. Quindi, se non sapete quale iPhone acquistare, collegatevi a questa pagina per scoprirlo in pochi click.

Non perdete tempo e approfittate subito degli sconti del Fuori Tutto su TrenDevice e BuyDifferent. Vi ricordiamo che la promozione termina il 12 Ottobre e, comunque, le offerte sono solo fino ad esaurimento scorte.

TrenDevice dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta come smartphone e tablet, reimettendoli sul mercato con garanzia di un anno e offrendo ai consumatori un consistente risparmio. Sono già oltre 50.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile e vantaggiosa nell’elettronica di consumo. TrenDevice, dal 2019 conta oltre 350 soci nel capitale sociale, grazie a una campagna di equity crowdfunding di grande successo, realizzata con CrowdFundMe.

BuyDifferent è l’e-commerce punto di riferimento degli utenti Mac in Italia fin dal 2003, per l’acquisto di Mac Ricondizionati Garantiti 1 anno, upgrade, videocorsi ed e-book.