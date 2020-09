Termostati smart e valvole tado° più intelligenti con nuovi kit e sensori

Alla vigilia di una IFA 2020 ormai quasi del tutto virtuale l’azienda tedesca tado° ha presentato nel corso di un evento speciale l’evoluzione dei suo kit V3+ che amplia la capacità di installazione del sistema di controllo smart e un sensore di temperatura e umidità da abbinare alle valvole per radiatore che permette una misurazione e controllo di temperatura più accurati in caso di installazioni “difficili”

ll nuovo Termostato Intelligente Wireless – kit di base, una soluzione che si aggiunge alla gamma di prodotti tado° per offrire una scelta più completa e chiara al cliente, per semplificare ulteriormente l’installazione e garantire una compatibilità con tutte le configurazioni di riscaldamento.

Il kit di base V3+ allarga la compatibilità con tutte le caldaie

Il problema di base per chi non ha una caldaia o un boiler collegato all’interno dell’abitazione è come gestire e controllare con i sistemi smart la regolazione della temperatura. La soluzione è il nuovo kit wireless che sposta il controllo cablato vicino alla caldaia e offre il collegamento wireless sia al bridge di elgato sia al sensore di temperatura e controllo che può essere collocato nell’ambiente e nella posizione più comoda e in grado di rilevare il livello di confort desiderato.



Con l’aggiunta di questa nuova soluzione wireless, ora offre un’integrazione ineguagliata e il controllo di tutti i tipi di caldaie di qualsiasi produttore e rende la selezione della giusta configurazione più facile e più conveniente per il cliente.

Resta in commercio la soluzione cablata per chi ha già i collegamenti alla caldaia dentro l’appertamento o deve sostituire un termostato cablato tradizionale e non smart.

I prezzi delle due soluzione sono questi

– Termostato Intelligente Cablato V3+ – kit di base: € 199,99

– Termostato Intelligente Wireless V3+ – kit di base: € 229,99

Il secondo e nuovo modello è già in vendita sul sito di tado°, iil primo è pure in sconto in questi giorni su Amazon con una offerta speciale.

Nuovi Sensori di Temperatura Wireless per valvole termostatiche e più radiatori

tado° ha introdotto anche un nuovo Sensore di Temperatura Wireless per fornire una lettura della temperatura della stanza più precisa, oltre che per un maggiore controllo e comfort in casa.

Gli utenti possono decidere liberamente dove posizionare il sensore wireless, e gestire la temperatura direttamente dal proprio dispositivo.

I nuovi Sensori di Temperatura Wireless sono dotati di rilevatori di temperatura e umidità e supportano il comodo controllo centralizzato di più Teste Termostatiche Intelligenti in una o più stanze.

Chi ha già una valvola termostatica tado° sa che non sempre è semplice rilevare la temperatura corretta attraverso i sensori delle valvole posizionati accanto alla fonte di calore: la presenza di tende, il montaggio in nicchia o con mobili addossati a volte alterano la misurazione in rapporto alla reale temperatura della stanza e richiedono compensazioni non semplici da calibrare.

In pratica isolando la misurazione della temperatura dalla fonte di calore, è possibile effettuare un adattamento più preciso e conveniente al clima domestico desiderato. Non si tratta quindi di un semplice sensore visto che tado° ha trasferito anche dal punto di vista del design il controllo direttamente sul dispositivo con interfaccia utente integrata che consente di regolare manualmente le impostazioni sul dispositivo stesso.

I Sensori di Temperatura Wireless possono essere posizionati ovunque queste misurazioni sono più necessarie, come nella camera da letto di un bambino o in un seminterrato umido permettendo il controllo dell’aria e il monitoraraggio il clima della stanza fornendo forniscono approfondimenti dettagliati e consigli pratici per un ambiente domestico più sano.

Come abbiamo detto i Sensori di Temperatura Wireless mantengono lo stesso aspetto dei termostati tado° e possono essere posizionati in qualunque punto della stanza (non necessitano di cablaggio elettrico); e necessario comunque avere il bridge tado° (presente i tutti i kit di partenza) per collegare il tutto ad un router casalingo

Il prezzo del Sensore di Temperatura Wireless è di € 79,99 e si può abbinare ad uno più radiatori nella stessa stanza o a diversi radiatori in diverse stanze. Questa opzione consente di fatto la creazione di zone a riscaldamento differenziato anche in appartamenti che dispongono in origine di una sola valvola di zona senza la necessità di una modifica fisica dell’impianto.

I prodotti sono già in vendita sul sito di tado°.

Ricordiamo che i prodotti tado° sono compatibili anche con Homekit, Amazon Alexa e Assistente Google.

Le valvole termostatiche e i kit tado° sono attualmente in offerta su Amazon.