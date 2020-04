TaoTronics EP005: cuffie da gaming per console, smartphone e PC a metà prezzo

Se cercate un paio di cuffie da gaming da usare praticamente su qualsiasi piattaforma, ecco l’occasione: grazie ad un codice sconto pagate solo 15,99 euro ancora per poco le TaoTronics EP005, un modello che promette una profonda immersione nelle partite.

Con driver da 50 millimetri, offrono un suono chiaro e pulito. Hanno un microfono omnidirezionale mobile che permette di comunicare efficacemente con altri membri del gioco attraverso software come TeamSpeak o simili, riducendo il rumore di fondo e sfruttando una capsula capace di catturare i suoni con un angolo di campo di 120 gradi.

Si collegano a computer e console – come PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Portable – attraverso la spina jack audio da 3.5 millimetri, quindi non c’è bisogno di installare alcun driver: a tal proposito segnaliamo che serve invece un adattatore, non incluso in dotazione, per convertirle con l’attacco per Xbox 360.

Queste cuffie sono dotate di morbide imbottiture in simil-pelle ed un archetto regolabile, consentendo così un comodo adattamento a tutte le più svariate conformazioni del capo. Pesano circa 700 grammi e sono dotate di spina USB che consente di illuminare esternamente i padiglioni attraverso un anello LED regolabile su sette colori diversi, per un effetto estetico di rilievo specialmente se si usano in sale di gioco condivise.

Per finire il cavo è anche sufficientemente lungo (2,3 metri) per consentire un agevole esperienza di gioco anche quando la periferica alla quale sono collegate le cuffie si trova ad una distanza importante dalla propria seduta.

Le cuffie da gaming TaoTronics EP005 costano 32 euro ma se in questo momento inserite il codice HMLFQZHG nel carrello le potete comprare in sconto a metà prezzo, cioè a soli 15,99 euro.