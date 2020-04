I preordini iPhone SE 2020 attesi oggi: prezzo, colori e cover

Chi sta aspettando da anni un nuovo smartphone Apple economico sembra sarà soddisfatto molto presto: secondo una nuova anticipazione i preordini iPhone SE 2020, finora indicato anche come iPhone 9, potrebbero iniziare già oggi, venerdì 4 marzo, mentre secondo altri introduzione e commercializzazione potrebbero avvenire entro le prossime due settimane.

In ogni caso l’ultima anticipazione fornisce una serie di ulteriori conferme e nuovi dettagli su prezzo, tagli di memoria, colorazioni e persino sulle cover ufficiali Apple che saranno rese disponibili insieme al nuovo terminale. Come ormai noto iPhone SE 2020 sarà sostanzialmente identico a un iPhone 8 con schermo da 4,7”, una sola fotocamera e con Touch ID per contenere costi di produzione e prezzo di vendita.

All’interno però troveremo un consistente upgrade hardware che porterà, al posto del processore Apple A11, il più recente e potente Apple A13, lo stesso impiegato da Apple negli attuali top di gamma iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Questo renderà possibile eseguire le ultimissime versione di iOS 13, incluse le funzioni di realtà aumentata, Apple Arcade e altri ancora impossibili invece sul precedente e ormai datato iPhone SE.

Sembra che nei preordini iPhone SE 2020 gli utenti potranno scegliere tra le colorazioni bianco, nero e anche rosso Product (Red) con tagli di memoria da 64GB, 128GB e anche 256GB. Oltre alle immancabili cover terze parti, le anticipazioni provenienti da una fonte considerata attendibile da 9to5Mac, indicano l’arrivo di cinque cover ufficiali Apple, due in silicone color nero e bianco, affiancate da tre cover in pelle in nero, rosso e blu.

Infine, per quanto riguarda il prezzo, attualmente iPhone 8 è il modello più economico proposto su Apple Store Italia a partire da 559 euro, in USA 449 dollari: il nuovo SE in arrivo sembra che sarà proposto in USA a partire da solamente 399 dollari quindi con la conversione in euro è lecito attendersi un prezzo intorno ai 450 euro.

Tutto quello che sappiamo di iPhone SE 2020 è riassunto in questo articolo di macitynet. Per tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 11 e 11 Pro attuali rimandiamo a questo approfondimento di macitynet, invece tutto quello che è emerso finora sugli iPhone 12 5G è riassunto in questo articolo.