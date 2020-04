Roland regala Zenbeats per iPhone, iPad e Android e l’espansione da 15 Euro

L’espansione Unlock di Roland Zenbeats, la workstation audio digitale multipiattaforma per comporre musica da ogni dove, è gratis. Normalmente per sbloccare i contenuti aggiuntivi dell’app è necessario sborsare 15 dollari, poco meno di 15 euro col cambio attuale, ma se lo fate oggi non vi costerà neanche un centesimo.

L’azienda ha infatti deciso di offire la piena possibilità di composizione musicale a tutti gli utenti che si trovano in casa bloccati dall’isolamento forzato per contenere la diffusione del coronavirus rendendo l’aggiornamento completamente gratuito.

L’app Roland Zenbeats infatti si continua a scaricare gratuitamente dall’App Store in versione universale per iPhone e iPad e dal Play Store per tutti i dispositivi Android, ma il pacchetto di espansione, che include una serie di strumenti, effetti e preset aggiuntivi, anziché 15 dollari si può scaricare e installare gratuitamente.

Anche se al momento non siete interessati a questa applicazione vi consigliamo comunque di installarla e scaricare il pacchetto aggiuntivo, poi potete eventualmente anche cancellare tutto: il pacchetto comunque vi resterà associato all’account e in futuro potrete re-installarlo senza doverlo pagare, anche se sarà terminata la pandemia e il costo di aggiornamento sarà ripristinato.

Come dicevamo questo pacchetto Roland Zenbeats Unlock include una serie di contenuti aggiuntivi, tra cui diversi suoni iconici di sintetizzatori ed effetti per chitarra, sintetizzatori e drum machine anni ‘80 e ‘90, suoni che tra l’altro ai tempi furono di ispirazione per alcuni generi musicali come il new wave, il post-punk e la musica techno.

Roland Zenbeats è, come dicevamo, una workstation audio digitale multipiattaforma, cioè consente di creare musica non solo dai dispositivi mobili sopracitati, ma perfino dai computer desktop o attraverso il browser Chrome.

Chi ha un iPhone o un iPad come dicevamo può procedere scaricando l’applicazione Roland Zenbeats dall’App Store, mentre gli utenti Android possono scaricarla dal Play Store: a quel punto è sufficiente recarsi nello shop digitale e scaricare il pacchetto Unlock proposto gratuitamente anziché per i consueti 15 dollari.