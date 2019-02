La tastiera Gboard di Google per iOS ora supporta il feedback aptico

Tra le altre novità, oltre alla migliorata sensibilità dei tasti, l’app ottimizza i suoi stessi Asset per ridurre le dimensioni dell’applicativo. Peraltro, per chi non la utilizzasse spesso, sono davvero tante le migliorie nel corso degli ultimi mesi. La tastiera vanta, ad esempio, “I mini te”, ossia adesivi basati sull’utente, che possono essere creati e personalizzati e che si ispirano alle proprie foto, potendo poi condividerle con chiunque, in qualsiasi app.

La tastiera, inoltre, permette di digitare in più lingue senza dover cambiare le impostazioni, presenta anche una digitazione vocale migliorata, oltre a divertenti effetti fotocamera per la creazione di una GIF.

Gboard per iOS è disponibile su App Store come applicazione universale. Naturalmente è gratis, e si scarica da qui.