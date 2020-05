Apple brevetta la tastiera iPad Pro con fasce laterali touch

Dal Patent & Trademark Office statunitense si apprende l’esistenza di un brevetto di Apple nel quale si mostra quella che sembrerebbe una futura generazione di Magic Keyboard per iPad Pro, la tastiera di Apple retroilluminata e con trackpad che consente di sfruttare appieno il nuovo supporto per trackpad introdotto con iPadOS 13.4.

Il nuovo brevetto mostra una tastiera con due fasce laterali, sensori per “l’intensità di contatto” e microfoni sulla parte inferiore. Nel brevetto, scovato dal sito PatentlyApple, la Mela evidenzia nuove modalità di input per tastiera, mettendo a disposizione anche tasti virtuali multi-funzione che potrebbero essere sfruttati per richiamare funzioni usate meno frequentemente e che si trovano sulle tradizionali tastiere.

In alcuni esempi allegati al brevetto si evidenzia l’uso di sensori touch, sensori di intensità di contatto e microfoni e si citano sistemi di input complementari ai metodi di input convenzionali. La tastiera del brevetto è in grado di vibrare, individuare gesture e mettere a disposizioni funzioni che facilitano lo scrolling, senza bisogno di integrare un trackpad dedicato. In alcuni esempi di evidenzia la possibilità di sfruttare i sensori per simulare “Tasti freccia”, tenendo anche della forza per cambiare la velocità di scrolling; in altri esempi, si cita la possibilità di tenere conto in modo proporzionale della velocità di swipe.

Il brevetto in questione riguarda l’iPad ma Apple ha registrato in precedenza vari brevetti nei quali si vedono MacBook che offrono la possibilità di sfruttare gesture sulla tastiera e anche di usare le superfici di appoggio dei palmi per richiamare funzionalità varie.

Come sempre ricordiamo che Apple deposita e registra ogni anno centinaia di brevetti e non sempre questi si trasformano in prodotti che poi vengono effettivamente commercializzati. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.

Tutti gli articoli di macitynet dedicati ad Apple Watch sono disponibili da questa pagina.