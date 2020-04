Recensioni iPad Pro con Magic Keyboard: pesante, costosa ma per alcuni vale la pena

Anche se inizialmente Apple aveva annunciato la disponibilità del nuovo accessorio per il mese di maggio, in realtà preordini e consegne sono risultati disponibili in anticipo: negli Stati Uniti sono già apparse le prime recensioni di iPad Pro con Magic Keyboard. Il giudizio complessivo è positivo anche se non mancano alcune note dolenti, tra cui soprattutto il peso sostenuto e il prezzo elevato. Chi è disposto a soprassedere a questi due fattori e sopratutto può lavorare utilizzando iPad al posto del computer, troverà in Magic Keyboard il miglior accessorio finora proposto in commercio per il tablet professionale di Cupertino.

Alla presentazione e anche nella vetrina su Apple Store online la società non ha indicato il peso di Magic Keyoard, un dato essenziale per un accessorio mobile: il mistero è svelato con le prime consegne in USA. Apple Magic Keyboard nella versione più grande per iPad Pro 12,9 pollici pesa ben 710 grammi, superando quindi anche il peso del tablet che è di 641 grammi: il totale abbinato è di 1.351 grammi, quindi leggermente di più di MacBook Air 13 pollici che arriva a 1.290 grammi, praticamente uguale a MacBook Pro 13 pollici che pesa 1.370 grammi.

Le cose vanno leggermente meglio per Apple Magic Keyboard per iPad Pro 11 pollici che pesa 601 grammi, mentre il tablet arriva a 471 grammi, così il totale è di 1.072 grammi, due etti in meno circa del più leggero dei portatili Apple oggi in produzione e a listino. Naturalmente il peso sostenuto è necessario non solo e non tanto per ospitare una tastiera completa con meccanismo a forbice, quanto per fungere da contrappeso per mantenere il tablet stabile in posizione fluttuante sopra la tastiera, per di più con angolo di inclinazione regolabile a piacere fino a 130 gradi.

Superato lo scoglio del peso e del prezzo, le recensioni iPad Pro con Magic Keyboard apprezzano la solidità costruttiva e l’eleganza della soluzione. La nuova cover con tastiera e trackpad e il tablet costituiscono un tutt’uno che trasmette solidità e sicurezza all’utente, come rileva TechCrunch, che può trasportarli sempre insieme e unite come farebbe con un computer portatile. Praticamente tutte le recensioni apprezzano l’elevata qualità della tastiera con meccanismo a forbice: per alcuni è identica alle nuove tastiere già apprezzate prima su MacBook Pro 16” e poi anche su MacBook Air 2020. Secondo altri è una ottima via di mezzo tra queste due, in grado di offrire un ottima risposta in termini di precisione, corsa dei tasti e sensazione al tatto.

Abituati ai trackpad di grandi dimensioni da anni installati sui portatili Apple, alcuni segnalano che quello di Magic Keyboard può risultare inizialmente un po’ piccolo, in ogni caso il click effettuabile ovunque, non solo dal centro verso il basso come avviene invece in molti portatili PC, offre comodità e praticità d’uso. Stesso discorso per il supporto al trackpad in iPadOS, perfetto e utile all’interno delle app e dei software di Apple, purtroppo invece assente o supportato male nei software terze parti. Questo però è un inconveniente che verrà risolto nel tempo con gli aggiornamenti che ne adotteranno ed estenderanno l’uso.

Infine, praticamente per quasi tutte le recensioni iPad Pro con Magic Keyboard viene giudicato come il migliore accessorio finora presentato e commercializzato per il tablet professionale di Apple, oltre che la cover con tastiera di riferimento contro la quale dovranno confrontarsi tutti i modelli degli altri costruttori. Vale l’avvertenza che per tipologia e modalità di lavoro, oltre che per app e software utilizzati, non tutti gli utenti possono sostituire efficacemente un computer Mac o Windows con un iPad Pro, come rileva Engadget: per chi può e vuole farlo, Magic Keyboard è il miglior accessorio per scrivere e lavorare con iPad Pro.

Tutti gli articoli di macitynet dedicati a iPad sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito.