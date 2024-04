Windows 11 Copilot, il tasto AI sfrutta hardware di 40 anni fa

Microsoft ha poco tempo addietro deciso di implementare il nuovo tasto Copilot a partire dalla prima generazione di PC Surface con AI a bordo destinati alle aziende, pulsante utile per richiamare funzionalità di intelligenza artificiale, un tasto che si comincia a vedere su alcuni dispositivi al posto di CTRL a destra nel tradizionale layout.

Il Copilot di Microsoft è presente nella taskbar di Windows 11 e la funzione in questione può essere richiamata con una scorciatoia di tastiera (Windows + C), una gesture verso destra, oppure con il tasto dedicato, quando questo sarà disponibile su nuovi computer, in arrivo anche dai principali marchi PC Windows.

Il tasto Copilot non è niente di nuovo e anzi, spiega il sito Tom’s Hardware, non è altro che il rimando a una scorciatoia che nessuno usa più da diverse decine di anni: Shift sinistro + tasto Windows + F23.

Sui moderni computer il tasto F23 non è presente, ma sulle vecchie tastiere che si usavano decenni fa, come il modello IBM M122, erano presenti file aggiuntive di tasti funzione (F1, F2, ecc.), compresa la seconda fila aggiuntiva di tasti da F13 a F24.

Si possono ancora oggi acquistare tastiere con tasti Fn aggiuntivi rispetto a quelli che si trovano normalmente sulle tastiere standard, ma sono rare e sono utili solo per specifici compiti (es. per richiamare al volo determinate applicazioni, utility, finestre, comandi).

Il funzionamento che consente a Windows di riconoscere il tasto Copilot non ha richiesto dunque nessun lavoro considerevole da parte di Microsoft e consiste nel riconoscere semplicemente la pressione simultanea dei tasti Shift sinistro + tasto Windows + F23.

La scoperta nasce usando il software di scripting AutoHotkey su un laptop con il tasto Copilot. Dell ha confermato che l’assegnazione di questa macro è standard per il tasto Copilot ed è stata fatta seguendo le direttive di Microsoft.

Vecchie tastiere prodotte da IBM, come il Modello F presentato nel 1981 e il Modello M del 1985, prevedono entrambe nei rispettivi layout il tasto F23 e 122 tasti complessivi. Queste tastiere erano destinate a terminali aziendali e dai tasti in questione era possibile richiamare numerose scorciatoie.

Il mondo dei PC Windows e non solo sta per essere sconvolto dall’arrivo sempre più massiccio di funzioni e tecnologie di Intelligenza Artificiale, ma non solo: quest’anno sono attesi i primi PC Windows ARM che sfidano seriamente il duopolio decennale di Intel e AMD nei processori, con prestazioni, consumi e autonomia in grado di competere con Apple Silicon: ne vedremo delle belle.