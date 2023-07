Tasto azione iPhone 15, ecco (quasi) tutto quello che ci potremo fare

Tutto quello che farà il tasto azione degli iPhone 15 ce lo dice Apple. No, non parliamo di un improvviso impazzimento della Mela che ha cominciato a pubblicizzare il nuovo telefono un paio di mesi prima del suo lancio, ma del fatto che dentro ad iOS 17 sono state individuate informazioni specifiche sul funzionamento di quella che, con la fotocamera, potrebbe essere la principale novità del nuovo telefono, un tasto multifunzione che come quello di Apple Watch Ultra.

Le informazioni, derivate da uno “smontaggio” dell’ultima beta del sistema operativo che accompagnerà il lancio di iPhone 15, sono solo un cenno alle funzioni ma dai nomi è più che possibile immaginare il loro scopo.

Accessibilità : modificherà alcuni aspetti e funzioni dell’iPhone per migliorare il suo uso per persone svantaggiate dal punto della vista, della mobilità o dell’udito

: modificherà alcuni aspetti e funzioni dell’iPhone per migliorare il suo uso per persone svantaggiate dal punto della vista, della mobilità o dell’udito Camera : lancerà la fotocamera con un solo tocco e senza ricorrere al touch dello schermo, oppure consentirà di scattare subito o magari di personalizzare i comandi

: lancerà la fotocamera con un solo tocco e senza ricorrere al touch dello schermo, oppure consentirà di scattare subito o magari di personalizzare i comandi Comandi Rapidi : permetterà di lanciare direttamente un comando rapido che abbiamo creato o abbiamo caricato da Internet

: permetterà di lanciare direttamente un comando rapido che abbiamo creato o abbiamo caricato da Internet Memo vocali : attiverà o disattiverà la registrazione audio con l’applicazione che ha lo stesso nome

: attiverà o disattiverà la registrazione audio con l’applicazione che ha lo stesso nome Full Immersion : attiverà o disattiverà questa modalità

: attiverà o disattiverà questa modalità Traduzione : lancerà l’applicazione traduttore

: lancerà l’applicazione traduttore Modalità silenziosa : farà quello che fa oggi il tasto che il nuovo bottone va a sostituire, silenzierà iPhone

: farà quello che fa oggi il tasto che il nuovo bottone va a sostituire, silenzierà iPhone Torcia: accenderà il LED per aiutarci a vedere in condizioni di scarsa luminosità

Come accennato il tasto azione è una novità mutuata da Apple Watch Ultra dove nasce per consentire di lanciare velocemente alcune funzioni senza ricorrere allo schermo touch, una comodità in situazioni particolari dove abbiamo i guanti o dove è necessario operare velocemente perché, magari, si è nel bel mezzo di una competizione.

In iPhone 15 il tasto azione ha una funzione simile anche se sembra essere più che altro focalizzato a ridurre i tempi di interazione con il display per andare alla ricerca della giusta opzione. In questo momento, infatti, la maggior parte (se non tutte) le funzioni che appaiono da tasto azione sembrano essere le stesse che sono attivabili dal centro controllo che ha appunto lo scopo di ridurre molteplici tocchi sullo schermo per attivare alcune opzioni di iPhone

Nel caso di iPhone il tasto azione però va anche detto che per la flessibilità e la potenza di iOS è facile immaginare che le sue funzioni possano essere modificate e costantemente implementate da Apple. In fondo si tratta di un tasto che richiama il software e questo dischiude a molte possibilità; ad esempio il tasto potrebbe funzionare diversamente e fare cose differenti a schermo spento o acceso. Non è chiaro se anche gli sviluppatori potranno avere benefici dal tasto azione per le loro applicazioni o se magari non sarà possibile canche da parte dell’utente finale crearsi funzioni personalizzate.