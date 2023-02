Tutto su iOS 17, il sistema operativo che nasce con iPhone 15

Mancano ancora diversi mesi all’uscita di iOS 17. Del sistema operativo per iPhone destinato ad apparire, seppure in differenti versioni (iPadOs 17, TvOs 17) su diversi dispositivi, si parla già da oggi. Del resto se è vero che potrebbe non apparire prima di settembre (al più presto), secondo tradizione arriverà sugli smartphone di molti utenti ben prima con le beta. Ancora prima pioverà un diluvio di indiscrezioni. Visto che sta già…piovendo, intorno alle prime gocce di pioggia, cercando di selezionare tra quelle le voce reali e le fantasie, costruiamo questo articolo di anticipazioni.

iOS 17, il nome

Cominciamo dal nome che poi è l’aspetto più facile, almeno per ora (tra venti anni, chissà…) il sistema operativo per iPhone dell’anno 2023 continuerà a chiamarsi iOS, nome che ha acquisito nel 2010 con il lancio di iPhone 4 e prenderà la numerazione conseguente, quindi si chiamerà iOs 17. Semmai si potrà discutere sul nome in codice. Secondo le fonti più accreditate si chiamerà Down, un nome come comunque è destinato a non apparire e a non interessare molto il pubblico comune.

iOS 17, le novità

La prima notizia, probabilmente, potrebbe non piacere a quanti aspettano l’ennesima rivoluzione Apple. Probabilmente non ci sarà alcuna importante novità estetica e funziona. Dopo il ricco cambiamento dal punto di vista estetico apportato con iOS 16, che ha permesso schermate di blocco personalizzate, iOS 17 non dovrebbe limitare le nuove funzioni.

Del resto, non necessariamente con ogni rinnovata versione di iOS sono arrivate funzionalità davvero radicalmente diverse dalle precedenti release, tanto diverse da trasformare le modalità di utilizzo. Negli ultimi anni i sistemi operativi che hanno cambiato parecchie carte in tavola sono stati iOS 14 e iOS 16.

In definitiva è molto probabile iOS 17 potrebbe sembrare all’apparenza molto simile a iOS 16, ma certamente non mancheranno le migliorie e le novità.

iMessage

Una modifica importante potrebbe riguardare iMessage. Una indiscrezione risalente alla fine del 2022, proveniente dal leaker Mani Bu, ha ipotizzato che Apple possa rinnovare la sua app di messaggistica istantanea con una nuova schermata iniziale, nuove funzionalità di chat AR, stanze personalizzate e nuovi adesivi. Intorno a Messanger del resto si sono concentrate le principali critiche sia per la chiusura del sistema che per la mancanza di funzioni che sono comuni in altri prodotti concorrenti.

Schermo sempre acceso

Altra possibilità è che Apple decida di migliorare la funzione AOD, always on display, ossia schermo sempre acceso, che al momento è esclusiva della serie di iPhone 14 Pro. Ci sono state lamentele sul funzionamento, tanto che alcuni hanno scovato un trucchetto per abilitare un AOD stile Android.

App Store alternativi

Da tempo Apple si trova in mezzo a battaglie legali per contestare con forza la possibilità che le applicazioni su iPhone e iPad possano essere installate da App Store alternativi. Tutto è nato, se vogliamo, dalla causa intentata da Epic contro Apple. Da allora, molte le corti che si sono pronunciate in favore della possibilità di installare applicativi senza passare da App Store.

Al fine di rispettare il Digital Markets Act dell’Unione europea Apple potrebbe essere costretta ad apportare alcune modifiche importanti al proprio sistema di installazione app. Alla fine potrebbe essere costretta a cedere, consentendo la nascita di veri e proprio store alternativi, dai quali poter installare applicazioni.

Apple ha già spiegato i mille rischi che gli utenti si troverebbero ad affrontare, primo fra tutti una minore sicurezza delle app: tramite questi App Store, non controllati da Apple, potrebbero aprirsi le porte a malware e virus.

Oltre alla questione sicurezza, l’App Store è per Apple certamente una fonte di guadagno sicura che permette di ottenere da app e acquisti in-app commissioni che vanno dal 15% al 30% su ogni transazione.

Apple sta pensando a meccanismi di sicurezza per gli App Store alternativi e una possibile protezione potrebbe arrivare con la notarizzazione delle app, meccanismo che consentirebbe di firmare le app e autenticare gli sviluppatori, sulla falsariga di quanto accade su macOS (dove è già possibile eseguire applicazioni, non necessariamente scaricate dal Mac App Store).

Questo 2023, dunque, potrebbe essere l’anno buono per l’arrivo di App Store alternativi su iOS 17. Magari non proprio al lancio, ma comunque con un aggiornamento successivo, come iOS 17.1. Al più, potrebbero arrivare nel primo trimestre del 2024.

Nuovo CarPlay

Durante la scorsa WWDC 2022 Apple ha presentato CarPlay di nuova generazione. Si tratta del sistema di infotainment che permette di visualizzare sul display del veicolo una interfaccia grafica per gestire app di navigazione, messaggistica, oltre che multimediali. Il prossimo CarPlay si fonderà ancor meglio con la macchina: attraverso una migliore connessione con il quadro strumenti permetterà di controllare cose come la radio o il sistema di climatizzazione, potendo perfino attingere dai dati raccolti dal veicolo per mostrare la velocità, il livello del carburante, la temperatura dell’acqua e altre informazioni del genere direttamente sul cruscotto.

Ovviamente, iOS 17 potrebbe porre le basi per questa nuova interfaccia, ma servirà poi che l’auto sia in grado di supportarlo. Per questo, è più facile che solo nel 2024 si riuscirà a guidare una macchina con il nuovo sistema.

Supporto Realtà aumentata

E’ da troppo tempo che si parla di visore di realtà aumentata per Apple. Delle due l’una: o si tratta di un progetto come AirPower, che non vedrà mai luce, oppure è davvero arrivato il momento del lancio. Ma se arriverà, è chiaro che iOS 17 otterrà delle modifiche per supportare questa nuova periferica che inevitabilmente si interfaccerà, assai probabilmente in esclusiva come Apple Watch, com iPhone.

Piani di annuncio, stime e prezzo del visore Apple sono stati discussi nei giorni scorsi in questo articolo. Maggiori informazioni sulle tecnologie di Realtà Aumentata e Virtuale nelle rispettive sezioni del nostro sito.

Lista desideri iOS 17

Sebbene iOS sia diventato un sistema operativo estremamente maturo da tutti i punti di vista, c’è ancora qualche funzione mancante, che invece è presente sulle controparti Android. Ecco quale potrebbero essere le funzioni che iOS 17 potrebbe rubare ad Android.

Schermo diviso

Considerando che la serie Max e Plus offre uno schermo davvero enorme da 6,7 pollici, perché non offrire la possibilità di utilizzare due app affiancate tramite schermo diviso?

Clonazione app

Su Android è possibile clonare app come Telegram Whatsapp e altre ancora. In questo modo è possibile avere più account su un unico smartphone. Si tratta di una funzione utile per distinguere, ad esempio, ambito lavorativo da quello personale.

Widget interattivi

Apple ha introdotto ormai da anni i widget sulla schermata principale, ma non li ha resi particolarmente interattivi. Questo per preservare l’autonomia del terminale e gravare il meno possibile sulla batteria. Chissà che iOS 17 riuscirà a trovare il modo per offrire agli utenti maggiori informazioni e possibilità di interazione con i widget senza consumare troppa energia.

Registrazione chiamate

Gli utenti iPhone chiedono a gran voce la possibilità di registrare le conversazioni telefoniche tramite funzione nativa. Ci sono tante app che consentono di farlo, ma sarebbe più comodo poter cliccare semplicemente su un’icona durante la chiamata, proprio come avviene con il dialer di Android.

Compatibilità iOS 17

Importante è anche sapere con quali dispositivi sarà compatibile iOS 17. Ovviamente, iOS 17 sarà preinstallato su tutta la serie iPhone 15 in arrivo a fine settembre di quest’anno. Ad ogni modo, sarà compatibile quasi certamente compatibiole anche con:

Serie iPhone 14

iPhone SE 2022 (3a generazione)

iPhone serie 13

Serie iPhone 12

iPhone SE 2020 (2a generazione)

Serie iPhone 11

iPhone XR, XS e XS Max

iOs 16 ha cancellato la compatibilità con il venerabile iPhone 6s, iPhone SE e, abbastanza a sorpresa (e non senza qualche polemica), anche con iPhone 7. L’ipotesi è che iPhone 8, 8 Plus e iPhone X, rilasciati nel 2017 e compatibili con iOS 16, finiranno nel novero dei dispositivi non più compatibili-

Quando arriva iOS 17

L’annuncio ufficiale di iOS 17 è atteso, come sempre, nel corso della WWDC 2023 che si svolgerà, probabilmente, nel mese di giugno. Da lì sarà disponibile la beta, dapprima privata per sviluppatori, poi pubblica. La release finale, invece, dovrebbe arrivare in concomitanza con il rilascio della serie di iPhone 15 e iPhone 15 Pro, attesa per settembre 2023.