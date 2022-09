Apple Watch Ultra, tutte le funzioni del tasto Azione

Apple Watch Ultra arriva venerdì 23 settembre: la presentazione Apple, avvenuta in concomitanza con il keynote dedicato ad iPhone 14, ha mostrato in tutto e per tutto il nuovo smartwatch: se siete intenzionati ad acquistarlo, ecco tutte le funzioni del tasto Azione presente sul lato.

Anzitutto, il pulsante Azione risulta pienamente riconoscibile. Posizionato sul lato è stato intenzionalmente colorato di arancione. Con la sua forma a pillola si trova accanto al display sul lato sinistro della cassa in titanio, tra i doppi altoparlanti e la sirena. Ecco a cosa serve.

Attivazione della sirena

Anzitutto, premendo e tenendo premuto il pulsante Azione si attiverà la sirena integrata da 86 decibel, che può essere sentita fino a circa 180 metri di distanza, ed è destinata ad essere utilizzata per attirare i soccorsi durante un’emergenza.

Azioni personalizzate

Al di là delle funzioni predefinite, come ricorda anche macrumors, questo tasto Azione può essere personalizzato. Gli utenti di Apple Watch Ultra sono in grado di scegliere una funzione iniziale per il pulsante Azione quando configurano il loro dispositivo. In seguito, possono modificare questa scelta attraverso il menu Impostazioni, dove è presente una nuova sezione che elenca le app che supportano il pulsante.

Backtrack

Tra queste, la pressione del pulsante può servire ad avviare la funzione Torna sui tuoi passi, in inglese più brevemente Backtrack, che utilizza i dati di GPS e bussola per ricostruire il percorso fatto dall’utente, in questo modo è possibile tornare al punto di partenza in escursioni, camminate e allenamenti.

Sistema

Il pulsante Azione può anche essere assegnato per avviare funzioni a livello di sistema, come accendere e spegnere la torcia, contrassegnare un punto di passaggio della bussola o avviare il cronometro. Inoltre, gli utenti di Apple Watch Ultra possono mettere in pausa la funzione corrente premendo insieme i pulsanti Azione e quello di selezione nel lato destro dello smartwatch.

Scorciatoie

Poiché il pulsante Azione è alimentato dalle nuove API App Intents che Apple ha rilasciato alla WWDC a giugno scorso, gli utenti di Apple Watch Ultra saranno anche in grado di assegnare al pulsante funzioni di scorciatoie, portando un enorme potenziale di personalizzazione, come la possibilità di controllare gli accessori per la casa intelligente.

L’assegnazione di una scorciatoia dedicata al pulsante Azione potrebbe anche aprire la strada a funzionalità aggiuntive e adattive. Ad esempio, le scorciatoie con azioni basate sulla posizione o sul tempo potrebbero consentire al pulsante Azione di eseguire funzioni diverse durante il giorno.

Pressione in sequenza

Il pulsante azione è multifunzionale. A seconda dell’app in cui viene utilizzato, la funzione della prima pressione potrebbe essere diversa da quella delle pressioni successive. Ad esempio, un’app di allenamento potrebbe consentire all’utente di avviare un triathlon con la prima pressione del pulsante e passare a un altro segmento con la successiva pressione.

Vale la pena notare, tuttavia, che le app non potranno permettere funzioni personalizzate per una lunga pressione del pulsante Azione; questo perché watchOS 9 riserva questa interazione per la funzione SOS di emergenza.

A questo indirizzo trovate le prime impressioni di macitynet su Apple Watch Ultra: lo abbiamo messo al polso proprio in occasione della presentazione a Cupertino. Nelle scorse ore in USA sono apparse le prime prove e recensioni di cui abbiamo riferito in questo articolo.