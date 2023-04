iPhone 15 Pro, gli schemi confermano tasto azione e fotocamera più sottile

Quella che sembra essere la forma finale di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max è mostrata in nuovi schemi tecnici CAD pubblicati da 9to5Mac: i rendering confermano la presenza del tasto azione al posto della leva per silenziare il terminale, un comparto fotocamere più grande ma non di dimensioni colossali come in precedenza visto sopratutto per iPhone 15 Pro, infine la presenza di due pulsanti tradizionali per il volume, invece dell’atteso grande bilanciere a stato solido come anticipato per mesi.

L’eliminazione della tradizionale leva per silenziare il terminale sembra metterà a disposizione degli utenti un Tasto Azione sullo stile di Apple Watch Ultra, come questo potrebbe essere personalizzabile e associabili a più funzioni. Il Tasto Azione non sarà invece presente nei modelli iPhone 15 e 15 Plus che continueranno ad avere la classica levetta.

Come già emerso nelle scorse settimane, ora risulta ulteriormente confermato che Apple ha abbandonato l’idea del bilanciere unico a stato solido per regolare il volume, sembra per problemi in fase di produzione.

Infine, come già successo in passato, il comparto fotocamere inizialmente mostrato enorme e molto spesso nei primi schemi e rendering, ora risulta più sottile e meglio integrato con il resto dello chassis. Le dimensioni aumentano, sia degli obiettivi che dell’intero blocco, ma le protuberanze non risultano eccessive come visto in precedenza.

Nella visuale frontale schermi CAD e rendering, ne riportiamo due da 9to5Mac, iPhone 15 Pro e Pro Max mostrano un design complessivamente molto più arrotondato rispetto alla generazione iPhone 14 attuale, con bordi sottilissimi e uniformi lungo tutto il perimetro dello schermo.

Tra le differenze principali dei modelli 15 Pro rispetto ai modelli standard, il nuovo chip Apple A17, atteso come il primo processore al mondo costruito con processo di produzione a 3 nanometri, per prestazioni superiori e consumi ridotti.