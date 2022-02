TCL amplia la Serie 30 e lancia cinque nuovi smartphone a MWC 2022

TCL ha presentato cinque nuovi smartphone all’interno della Serie 30: TCL 30+, TCL 30, TCL 30SE, TCL 30E e TCL 30 5G. Queste cinque novità si uniscono a una coppia di smartphone già disponibili in esclusiva negli Stati Uniti: TCL 30XE 5G e TCL 30V 5G.

La Serie 30 di TCL è equipaggiata di un comparto fotografico definito “unico” e con caratteristiche “innovative”.

TCL 30+, TCL 30, TCL 30SE e TCL 30 5G sono tutti dotati di una tripla fotocamera AI da 50MP, mentre TCL 30E integra una fotocamera doppia con una lente principale da 50MP. E per coloro che amano i selfie di gruppo, un obiettivo frontale ultra-grandangolare è disponibile per i modelli TCL 30+ e TCL 30 5G.

Gli appassionati di social media apprezzeranno la funzione Steady Snap, che offre la possibilità di mettere in pausa e catturare soggetti in movimento, il rilevamento tramite AI, che riconosce fino a 22 scene diverse, i video AI HDR, per la correzione dell’esposizione e ottimizzazione dei dettagli, i video HDR a bassa luminosità, per scatti che promettono di essere “ben bilanciati” in condizioni di scarsa illuminazione, e One Shot, funzione che fornisce diversi tipi di immagine da un unico scatto. esaltano le immagini dei piatti preferiti, animali domestici, ritratti o paesaggi.

Gi schermi sono AMOLED FHD+ da 6,7 pollici per TCL 30+, TCL 30 e TCL 30 5G, nonché display da 6,52 pollici con mini-notch per TCL 30SE e 30E.

TCL 30+ e TCL 30 sono dotati di doppi altoparlanti, promettendo “un’esperienza immersiva” per la visione di film, sessioni di videogaming e per l’ascolto di musica.

TCL 30+, TCL 30 e TCL 30 5G sono certificati da TÜV Rheinland, per la riduzione della luce blu del 30% a livello hardware promettendo “comfort senza modificare i colori”.

Tutti i cinque smartphone della nuova Serie 30 sono dotati di batteria da 5000mAh, mentre TCL 30+, TCL 30 e TCL 30 5G hanno una batteria da 5010mAh.

TCL 30+, TCL 30, TCL 30 5G supportano la ricarica rapida a 18W, mentre tutti i telefoni sono equipaggiati con funzionalità di ricarica “intelligente”,che riconosce la routine di ricarica quotidiana, al fine di ridurre il deterioramento della batteria e che dovrebbe estendere la durata a lungo termine.

Con un peso di soli 184g e un design sottile di soli 7,74mm, TCL 30+, TCL 30 e TCL 30 5G possono essere comodamente alloggiati in tasca o in borsa. GLi smartphone in questione sono resistenti a graffi, sudore, urti e altri tipi di danni accidentali, mentre il vetro antigraffio del display promette “resistenza estrema”.

Prezzi e disponibilità:

• TCL 30+ è disponibile a partire da € 229,90, nelle colorazioni Muse Blue e Tech Black.

• TCL 30 è disponibile da € 199,90, in Muse Blue e Tech Black

• TCL 30SE è disponibile a € 189,90 per la versione 128GB, in Space Grey e Atlantic Blue

• TCL 30E sarà disponibile in Europa da aprile 2022 a partire da € 159,90, in Space Grey e Atlantic Blue

• TCL 30 5G sarà disponibile in Europa da aprile 2022, nelle colorazioni Dreamy Blue e Tech Black

Sul versante prodotti economici i nuovi TCL 305 e TCL 306 sono disponibili rispettivamente da € 119,90 € e da da 139,90 €.