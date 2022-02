Mark Gurman: tre nuovi Apple Watch nel 2022 e via la Series 3

Per il futuro aggiornamento della linea di Apple Watch sono previsti tre modelli ma per questi non sono previsti rilevanti novità in termini di sensori e dai listini spariranno gli Apple Watch Series 3.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter settimanale, prevedendo per la generazione di Apple Watch Series 8 pochi cambiamenti in termini di design, una versione “rugged” (per chi pratica sport estremi) e l’integrazione di un sensore per il rilevamento della temperatura corporea. Sono inoltre previsti: chip più veloci e un “importante aggiornamento” in termini di monitoraggio dell’attività.

Oltre all’arrivo dei nuovi modelli, Gurman ritiene, come accennato, che dai listini spariranno gli Apple Watch Series 3. Apple al momento vende gli Apple Watch Series 3 come modelli base, insieme agli Apple Watch Series 7 e agli Apple Watch SE; è possibile che la Mela intenda dire addio ai dispositivi Series 3 e spingere nuovi utenti verso gli SE come device entry-level.

“Penso che quest’anno sarà il più grande nella storia di Apple Watch dalla presentazione del modello originale”, riferisce Gurman prevedendo “tre nuovi modelli per questo autunno”, inclusi Apple Watch Series 8, un Apple Watch SE e un Apple Watch orientato agli sport estremi. “Quest’anno non mi aspetterei importanti novità come sensori per la salute, a parte l’eventuale inclusione della spesso discussa funzionalità per il monitoraggio della temperatura. Va comunque fatta attenzione a un importante aggiornamento per il tracciamento dell’attività e chip più veloci su tutta la linea. Inoltre, l’Apple Watch Series 3 dovrebbe essere finalmente dismesso”.

Da tempo circolano voci che riferiscono della possibile integrazione di un sensore per il monitoraggio della glicemia sui nuovi Apple Watch ma Gurman (che in genere prevede correttamente novità legate al mondo Apple) non fa alcun cenno a questa potenziale e rilevante novità. Vedremo in autunno se il redattore di Bloomberg avrà azzeccato o meno le sue previsioni.