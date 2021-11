iPhone, come ingrandire il testo visualizzato solo in determinate app

Avete difficoltà a leggere i testi con alcune app su iPhone? iOS permette di modificare le dimensioni globali dei caratteri nelle varie app che usano il font dinamico andando semplicemente su Impostazioni > Schermo e luminosità, poi seleziona Dimensioni testo. È possibile modificare ulteriormente le dimensioni del font andando in Impostazioni > Accessibilità, poi selezionando Schermo e dimensioni testo e da qui toccando Testo più grande per opzioni di caratteri più grandi e trascinando il cursore per selezionare le dimensioni desiderate.

Meno noto è un piccolo trucco possibile con iOS 15 e che permette di ingrandire il testo solo in determinate app. Andate su Impostazioni > Centro di Controllo, scorrete in basso fino a trovare nella sezione “Ulteriori controlli” la voce “Dimensione testo” e aggiunge il controllo in questione al Centro di Controllo.

Da questo momento in poi potete richiamare il Centro di controllo (con lo swipe da in altro a destra in basso sugli iPhone con il Face ID o dall’altro nei vecchi telefoni con il Touch ID) e visualizzare le varie opzioni del centro di controllo, incluso la nuova icona “Dimensione testo”.

Dall’App di vostro interesse (es. Facebook) richiamate il Centro di controllo: potete da qui fare tap sull’icona “Dimensione testo” e cambiare la dimensione del testo solo per quella specifica app.

