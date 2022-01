Termometro LED da rubinetto in offerta a 13,65 euro

Quante volte vi siete scottati entrando sotto la doccia perché l’acqua era troppo calda? O al contrario siete stati sommersi da brividi di freddo per il caso opposto? A questo c’è un rimedio semplice e attualmente anche economico: ci riferiamo al termometro da rubinetto attualmente in promozione a 13,65 euro.

Si tratta di un giunto che si inserisce nella tubazione di qualsiasi rubinetto con attacco da 1/2 pollice, dalla cucina alla doccia, con il preciso scopo di misurare costantemente la temperatura dell’acqua fornendone l’indicazione precisa tramite il display LED incorporato. Ve lo diciamo fin da subito: niente paura, non serve l’idraulico, né chissà quale attrezzo. Basta infatti svitare il tubo della doccia (nel caso della cucina invece dovrebbe bastare una comune pinza a pappagallo per smontarlo dal piano di lavoro) e interporre questo termometro, che si avvita sempre a mano.

Non serve infatti stringere troppo le viti perché ci sono le guarnizioni che si preoccupano di non far fuoriuscire l’acqua, anzi è l’azienda stessa a spiegare che usando attrezzi si potrebbe danneggiare il termometro e che stringendo troppo potrebbe perfino non funzionare la lettura della temperatura.

Lo schermo è a contrasto, sfondo nero e informazioni in luce bianca, e risulta completamente leggibile anche al buio. Inoltre può essere ruotato di trecentosessanta gradi, in modo tale da orientarlo verso la direzione desiderata in un attimo. E’ in grado di fornire la misurazione della temperatura in gradi centigradi purché rientri nello spazio compreso tra 5°C e 85°C, con un margine di errore di appena mezzo grado.

Grazie a questo pratico dispositivo è così possibile tenere d’occhio la temperatura dell’acqua senza toccarla, e risulta particolarmente utile sia in cucina, quando si lavano i piatti a mano e si vuole evitare di screpolare la pelle delle mani sottoponendole a stress termici inutili, sia per preparare il bagno al proprio bambino. Ma anche più semplicemente per infilarsi sotto la doccia al momento giusto.

Questo termometro da rubinetto è costruito in ABS e PC con effetto cromato e viene normalmente venduto a 21,32 euro, ma in questo momento si può comprare in sconto del 36% pagandolo 13,65 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.