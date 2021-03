TCL pensa a uno smartphone pieghevole e arrotolabile

TCL, secondo costruttore al mondo di televisori, deve ancora presentare il suo primo smartphone pieghevole, che dovrebbe arrivare quest’anno, ma nel frattempo sta già valutando l’idea di un terminale sia pieghevole che arrotolabile. L’obiettivo è quello di rendere disponibile un singolo dispositivo in grado di svolgere e assumere funzioni e form factor di tre dispositivi distinti: uno smartphone compatto, un piccolo tablet e anche un tablet di dimensioni grandi o standard.

Per la prima trasformazione viene impiegato uno schermo pieghevole, una soluzione già disponibile sul mercato proposta da Samsung e Huawei, per passare da smartphone a piccolo tablet. A questo punto, in base alle esigenze dell’utente, sarà poi possibile espandere ulteriormente l’area visibile del display grazie allo schermo arrotolabile – avvolgibile, ottenendo nella trasformazione finale un tablet di grandi dimensioni.

Una serie di disegni e schizzi dimostrano che TCL è interessata a questo dispositivo arrotolabile e pieghevole, probabilmente il primo costruttore a prendere in considerazione una soluzione di questo tipo: nell’articolo riportiamo una immagine segnalata da Cnet. Non è dato sapere se sia già stato realizzato o meno anche un prototipo. In caso affermativo potrebbe essere mostrato in uno dei prossimi eventi del marchio: ne è atteso uno verso la metà di aprile per l’introduzione della nuova gamma di smartphone Android TCL dal prezzo abbordabile.

Senza dubbio si tratta di un progetto originale, purtroppo una soluzione di questo tipo promette di essere super costosa, oltre che non semplice da realizzare, visti i prezzi dei dispositivi anche solo pieghevoli in commercio. Finora TCL si è fatta conoscere negli smartphone proponendo terminali Android nella fasce di prezzo base e anche nella fascia media, mentre ha deciso di interrompere la progettazione e vendita di smartphone con marchio BlackBerry nel 2020.

