TCL 20 SE sfida i grandi a prezzo accessibile

Dopo il display arrotolabile presentato al CES 2021, TCL ha annunciato in queste ore l’arrivo in anteprima sul mercato italiano di TCL 20 SE, un dispositivo medio gamma alimentato dalla tecnologia NXTVISION, che punta molto sulla qualità dello schermo da 6,82 pollici con V notch, e dove non manca un audio stereo grazie al doppio altoparlante.

TCL 20 SE è dotato di una batteria da 5000mAh con capacità di ricarica inversa On-The-Go e chipset Qualcomm Octa-core. Sul posteriore svetta una dotazione a quattro fotocamere con camera da 16MP e funzionalità AI, macro e profondità.

Gode di un ampio display da 6,82 pollici e un aspect ration di 20,5:9, con rapporto schermo-corpo del 90%. TCL 20 SE dispone anche della funzione Smart Floating Window, che consente agli utenti di navigare sul web o rispondere ai messaggi senza interrompere la visione di video.

A livello di specifiche tecniche TCL 20 SE è dotato di un chipset Qualcomm octa-core e una batteria da 5.000 mAh, che offre fino a 17 ore di riproduzione video non-stop, 154 ore di musica o 20 ore di navigazione web in 4G.

A livello multimediale offre un set quad-camera da 16MP, che permette di immortalare dettagli, allargare la visuale e mettere il soggetto in primo piano, grazie alle funzioni grandangolo, macro e profondità. Le camere sono dotate di Intelligenza Artificiale e offrono, inoltre, funzionalità di ritratto e miglioramento del cielo, progettate per rilevare automaticamente i soggetti e regolare lo sfondo per ottenere scatti più belli.

TCL 20 SE sarà disponibile in diverse colorazioni, e trae ispirazione dai colori dell’aurora boreale. Gode di una finitura luminosa sul retro, che crea giochi di luce e ombra, grazie a due diverse tipologie di nano fotoincisione e al design “Horizon”, che combina estetica e comfort. Inoltre, la superficie liscia, seppur non scivolosa al tatto, offre un’esperienza d’uso all’insegna della comodità.

TCL 20 SE è disponibile in Italia, al prezzo consigliato al pubblico di 159,90 euro e viene proposto nelle colorazioni Nuit Black e Aurora Green. I prodotti e dispositivi TCL sono disponibili anche da questa pagina di Amazon.

