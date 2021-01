TCL presenta al CES lo schermo arrotolabile da 17 pollici

Durante l’evento digitale del CES 2021, TCL ha accennato all’arrivo di dispositivi arrotolabili, mostrando chiaramente quali sono le intenzione del produttore. L’azienda ha presentato, infatti, un concept di un tablet costruito attorno a un display OLED da 17 pollici arrotolabile e stampato: lo si apre come se si stesse spiegando una pergamena.

Sebbene le immagini a schermo non riflettano chiaramente ciò che si otterrà dal prodotto finale, TCL prevede di utilizzarlo per offrire mappe dettagliate durante un’escursione o altre situazioni in cui gli schermi delle dimensioni di un laptop risulterebbero più utili di quelle di un tablet. Lo schermo offre una “gamma di colori al 100%” e può avere anche applicazioni in altri dispositivi, inclusi televisori e display commerciali.

Sebbene TCL abbia chiarito che i dispositivi arrotolabili come quello presentato siano ormai una questione di “quando”, piuttosto che “se”, non ha ancora dettagliato una possibile data di rilascio per il prodotto. In ogni caso, l’idea presentata, è una sorta di indizio su dove andrà a parare il prossimo futuro della società. Non sembra essere l’introduzione di un prodotto vero e proprio, anche se un tablet come questo dovrebbe davvero essere proposto sul mercato.

Che l’avvento degli schermi arrotolabili sia ormai imminente è dimostrato anche da altre presentazioni e prodotti visti al CES 2021. Tra questi i televisori avvolgibili OLED di LG e anche LG Rollable, il prototipo di quello che potrebbe diventare il primo smartphone arrotolabile che secondo alcune anticipazioni sarà introdotto quest’anno, forse già a marzo. Del terminale LG Rollable abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo.

Ricordiamo che già a febbraio dello scorso anno in rete sono emerse le immagini di un prototipo di terminale arrotolabile di TCL.