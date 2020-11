Black Friday, iPhone 12 mini a solo 779 euro su eBay

Nel fine settimana Amazon ha lanciato una interessante offerta su iPhone 12 mini, ribassandolo di una cinquantina di euro, oggi eBay supera la concorrente grazie ad un venditore che propone il più piccolo degli iPhone di quest’anno a 779 euro, 60 euro meno del listino di 839 euro per il modello da 64 GB.

E’ la prima volta che il più piccolo degli iPhone 12, inteso come dimensioni fisiche del telefono, viene scontato su eBay da quando è stato lanciato sul mercato. Sono passate solo poche settimane da quel giorno e se stavate valutando se comprarlo o meno, questo è il momento giusto.

iPhone 12 mini come dicevamo è il più piccolo degli iPhone della nuova linea presentata tra ottobre e novembre. Ha un frontale tutto-schermo da 5.4″ (per termine di paragone, il più grande 12 Pro Max ha uno schermo con diagonale da 6.7″) ed è il più maneggevole di tutti: è leggermente più piccolo di un iPhone 8, tanto per rendere l’idea, ma ha lo schermo molto più grande e i bordi piatti che ne migliorano l’impugnatura anche senza dover usare necessariamente una custodia.

Per questo motivo è anche il più leggero ma non è meno potente degli altri: monta infatti lo stesso processore A14, supporta il 5G, los chermo è un Super Retina XDR display, c’è la protezione Ceramic Shield di Apple, doppia camera sul retro e MagSafe per la ricarica senza fili a 15W.

Se volete saperne di più, potete leggere la nostra recensione.

Per quanto riguarda invece l’offerta trovate tutti gli iPhone 12 mini in sconto a questa pagina. Il venditore è a SatGroup, un venditore da 100% di giudizi positivi con oltre 50mila recensioni.

