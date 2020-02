Il prototipo TCL con schermo allungabile fa impallidire i pieghevoli

Non capita spesso di poter osservare una soluzione costruttiva e di design che si stacca dal coro: questo è senz’altro il caso del prototipo TCL con schermo allungabile e scorrevole, un terminale che finalmente propone un approccio completamente diverso da tutti gli smartphone pieghevoli Android visti finora. Diverso sia da quelli di prima generazione come Galaxy Fold e Huawei Mate X con chiusura a libro, oppure quelli di seconda generazione come Motorla RAZR e Galaxy Z Flip con chassis a conchiglia.

Osservando il frontale il prototipo TCL allungabile sembra indistinguibile o quasi da uno smartphone tradizionale: non si apre a libro e il lato principale è interamente occupato da un solo schermo, con la sola eccezione del foro in alto a destra che ospita la doppia fotocamera frontale. Invece osservando il retro del terminale si nota la concentrazione delle fotocamere lungo il bordo sinistro, incluso un intaglio nello chassis che percorre l’intera altezza del dispositivo.

Quando è chiuso lo smartphone ha gli ingombri di un terminale tradizionale, ma quando l’utente desidera uno schermo più ampio, può far scorrere una parte dello chassis per estrarre un’altra porzione di schermo nascosta e arrotolata all’interno, in questo modo svelando la vera natura del prototipo TCL allungabile. In questo articolo riportiamo due immagini del prototipo TCL allungabile pubblicate da Cnet. Il costruttore aveva programmato la prima dimostrazione dal vivo in occasione del Mobile World Congress MWC 2020, evento però cancellato per i timori di Coronavirus. Nel momento in cui scriviamo TCL non ha confermato né smentito le immagini dei render pubblicati in rete.

Si tratta di un approccio completamente diverso da quanto visto finora negli smartphone pieghevoli, forse addirittura in grado di ridurre o eliminare problemi e difetti emersi finora. In ogni caso prima di poterlo affermare con certezza occorre attendere che il costruttore lo mostri al pubblico o, meglio ancora, inizi la commercializzazione per poterlo sottoporre a prove e utilizzo più approfonditi.

